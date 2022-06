Manikerka Špele Močnik razkrila trik za dolge nohte

Saško Fajfar je že od nekdaj privlačilo delo z ljudmi in vse, kar je povezano z estetiko. Pred leti se je začela ukvarjati z manikiro po sistemu Jessica in pod lastno blagovno znamko Saškina manikirnica najraje izvaja naravno manikiro ter manikiro geleration (urejanje nohtov s posebnimi obstojnimi geli). Različna izobraževanja, želja po širjenju znanja in spremljanje smernic so jo pripeljali do sodelovanja na številnih modnih revijah, v lepotnih preobrazbah in televizijskih snemanjih, kjer skrbi tudi za nohte priljubljene jutranje voditeljice Špele Močnik.

