Končno: izjemni pametni telefoni po dostopni ceni

Hiter pregled na nove izjemne funkcije 64 OIS kamera

Izjemno hiter 5G – Življenje poteka zelo hitro in pametni telefon mora temu slediti. Galaxy A52 5G zato omogoča izjemno hitro 5G povezavo.

– Življenje poteka zelo hitro in pametni telefon mora temu slediti. Galaxy A52 5G zato omogoča izjemno hitro 5G povezavo. Baterija, ki traja dva dni - Galaxy A52 vključuje baterijo velikosti 4.500 mAH, Galaxy A72 pa baterijo velikosti 5.000 mAH, ki imata dovolj energije za dva dni.

- Galaxy A52 vključuje baterijo velikosti 4.500 mAH, Galaxy A72 pa baterijo velikosti 5.000 mAH, ki imata dovolj energije za dva dni. Navihana estetika z minimalnim ohišjem za kamero.

Odpornost proti vodi.

Super AMOLED brezkončni 0-zaslon.

brezkončni 0-zaslon. 128/256 GB + 1TB razširljiv pomnilnik.

razširljiv pomnilnik. Samsung Knox - Samsung zaščita programske in strojne opreme.

FOTO: Samsung

Nova generacija vas bo navdušila

Z najnovejšo serijo Galaxy A pametnih telefonov se boste prek edinstvene kamere še bolje izrazili, se potopili v jasno izkušnjo gledanja z gladkim drsnim zaslonom in uživali v brezskrbnosti z inovativnimi Galaxy funkcijami, vključno z vodoodpornostjo in dolgotrajno baterijo.



Serija Galaxy A pametnih telefonov bo tudi z zagotavljanjem dostopa do širšega Galaxy ekosistema povezanih naprav, kot so Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag in Galaxy Tab, razširila vašo mobilno izkušnjo.

Vedno pri roki in vedno v pripravljenosti za izjemne fotografije. FOTO: Samsung

Vodoodporen in pripravljen na zabavne pustolovščine. FOTO: Samsung

Samsung Galaxy A32 5G. FOTO: Samsung

Brez težav s boste povezali z vsemi Samsung napravami. FOTO: Samsung

Ostanite organizirani in povezani – SmartThings poveže in nadzoruje tisoče naprav v pametnem domu neposredno iz serije Galaxy A pametnih telefonov.

– SmartThings poveže in nadzoruje tisoče naprav v pametnem domu neposredno iz serije Galaxy A pametnih telefonov. Uživajte v glasbi – Ne glede na to, kaj počnete, lahko z Music Share svoj pametni telefon preprosto sinhronizirate s prijateljevo napravo. Tako lahko, na primer, svoj pametni telefon povežete kar z dvema paroma Galaxy Buds brezžičnih slušalk in skupaj s prijateljem še bolj uživate v glasbi.

– Ne glede na to, kaj počnete, lahko z Music Share svoj pametni telefon preprosto sinhronizirate s prijateljevo napravo. Tako lahko, na primer, svoj pametni telefon povežete kar z dvema paroma Galaxy Buds brezžičnih slušalk in skupaj s prijateljem še bolj uživate v glasbi. Povežite se in delite z lahkoto – Hitra skupna raba vam omogoča preprosto pošiljanje fotografij in videoposnetkov brez omejitev velikosti na bližnje Galaxy naprave - vse to samo z enim dotikom.

Poiščite svojega favorita

Novi pametni telefoni so na voljo v naslednjih barvah in po naslednjih priporočenih maloprodajnih cenah:



Galaxy A52 128 GB: v vijolični, modri, črni in beli barvi po priporočeni maloprodajni ceni 379,90 evra in Galaxy A52 256 GB v črni barvi po priporočeni maloprodajni ceni 439,90 evra;



Galaxy A52 5G: v modri, črni in beli barvi po priporočeni maloprodajni ceni 469,90 evra;



Galaxy A72 128 GB: v vijolični, modri, črni in beli barvi po priporočeni maloprodajni ceni 479,90 evra in Galaxy A72 256 GB v črni barvi po priporočeni maloprodajni ceni 549,90 evra.



