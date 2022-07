Kako nositi športna oblačila na eleganten način

Superge že kar nekaj let niso več le domena športnih aktivnosti, temveč so postale priljubljen modni kos, ki nam ga ni nerodno obuti niti k elegantnim oblačilom. To sezono pa meje rekreacije podirajo tudi športna oblačila, ki jih vse pogosteje opazimo na brveh tednov mode. Nosijo jih celo hollywoodske zvezde ob najrazličnejših svečanih priložnostih.

