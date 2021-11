Gaja Prestor ima nov razlog za veselje

21-letno Gajo poznamo predvsem po njenem čudovitem glasu, marsikoga pa navdušuje tudi na Instagramu, kjer se lahko pohvali z več kot 64.000 sledilcev. Navdušuje predvsem s pristnostjo in skrbno izbranimi fotografijami, kjer se pokaže v vseh svojih odtenkih življenja. Ni vedno vse estetsko dovršeno, pogosto pokaže tudi malo manj popolne trenutke. In prav to je tisto, kar privablja oboževalce in seveda številne pohvale. Kako je Gaja postala vzornica svoje generacije?

Skrito orožje za čim več všečkov

Že v srednji šoli je poleg glasbe našla še eno veliko ljubezen – ličenje. Tako je čisto spontano vstopila tudi v svet vplivnežev, odprla profil na Instagramu, Facebooku in Youtubu. V svojih objavah ni želela zgolj poveličevati popolnost, večkrat je opozarjala tudi na čisto vsakdanje težave, s katerimi se spoprijemajo mlada dekleta. Nastala je tako pomembna skupnost, s katerimi Gaja ohranja stike dnevno. Prav zaradi tega ničesar ne prepušča naključjem.

In ko je pred dnevi dobila v roke nov pametni telefon Xiaomi 11T PRO, je takoj vedela, da bodo z njim objave še popolnejše. »Kamera v svoj objektiv ujame res lepe barve – fotografij skoraj ni treba retuširati, ker so že same po sebi res lepe. Tudi videi imajo bolj 'smooth' efekt, če se lahko tako izrazim. Telefon lepo prilagaja svetlobo in ostrino fotografij in videov, tako da mi olajša delo.« In že po nekaj poizkusih je bilo jasno, da bo Xiaomi 11T PRO, ki sicer uporabnike po vsem svetu navdušuje ravno zaradi svojih čarobnih filmskih učinkov, postal novi glavni akter pri ovekovečenju trenutkov, ki jih bo Gaja objavljala na družbenih omrežjih.

In končno še razkrita skrivnost: Kako posneti najboljši video in fotografijo, ki na družabnih omrežjih privabi največ všečkov? Gaja povzame vse tisto, kar se pravzaprav odraža na njenih objavah: »Nimam recepta za popolno fotografijo. Če pogledate moja družabna omrežja, se fotografije zelo razlikujejo med sabo. Lahko pa rečem, da bo dobra fotka tista, na kateri se počutiš samozavestno in izžarevaš pozitivno energijo.«

Zakaj je Xiaomi 11T PRO pravi strokovnjak za fotografijo in video Xiaomi 11T Pro je prava revolucija na področju filmskega ustvarjanja s pametnim telefonom. To je končno prava pametna naprava za vse, ki se želite bolj resno ukvarjati z videoprodukcijo, za vse ljubitelje sedme umetnosti in seveda za vse, ki želite svojo vsakodnevno vsebino zajeti v kakovostne kadre, ki vas bodo razveseljevali do konca življenja. Je nedvomno tudi prva izbira vseh tistih, ki radi fotografirajo in želijo ujeti čim več lepih trenutkov s svojim telefonom. Brez zapletenih funkcij in težkega strokovnega znanja. Z novim Xiaomi 11T Pro bo to res preprosto. Xiaomi 11T Pro ima zmogljivo trojno kamero: 108 MP glavno kamero, 8 MP 120-stopinjsko ultra široko kamero in 5 MP makroobjektiv.

Prefinjeno eleganten in čisto po meri njenih stajlingov

Xiaomi 11T PRO je Gajo sicer navdušil že na prvi pogled. »Telefon pa je tudi zelo lep in eleganten, všeč mi je tanek in prestižen dizajn,« navdušeno pove mlada pevka, ki je sicer velika ljubiteljica modnih trendov.

Xiaomi 11T PRO je pravi sinonim glamurja. Odlikujejo ga preproste linije, prefinjenost in nenavaden šarm. Je lahek, tanek in se zlahka prilega najrazličnejšim dnevnim stajlingom, saj je dovolj diskreten, da ne izstopa preveč, a hkrati tako privlačen, da je pogosto v središču pozornosti. Na voljo je v treh modnih odtenkih: sivem – Meteorite, belem – Moonlight in modrem – Celestial.

In komu bi Gaja priporočala novi Xiaomi 11t PRO? Odgovor je povsem preprost: »Vsem tistim, ki imajo radi elegantne telefone z zmogljivo kamero za ustvarjanje vsebin.«

Revolucija: Xiaomi 11T Pro boste napolnili v 17 minutah Da priložnosti za filmsko ustvarjanje ne bo nikoli zmanjkalo, so pri Xiaomiju dosegli s pomembnim tehnološkim mejnikom – z izjemno hitrim polnjenjem. Vaš telefon bo zaradi tehnologije Xiaomi HyperCharge 120 W napolnjen v samo 17 minutah. In če boste zjutraj nesrečno ugotovili, da imate prazen telefon, ne boste več slabe volje, saj se bo napolnil, še preden vam bo uspelo obuti čevlje. In to je tista funkcija, ki jo številni uporabniki po vsem svetu najbolj težko pričakujejo. To je torej telefon, ki vam zagotavlja, da vas nikoli ne bo pustil na cedilu.

Xiaomi je naredil pomemben korak v svetu pametne telefonije

Visoka cena ni predpogoj za kakovosten in visokotehnološki izdelek. Nova serija pametnih telefonov Xiaomi 11T je dostopna, navdušujoča in obogatena z inovativnimi funkcijami. Izbirate lahko med tremi različnimi modeli – od glavnega paradnega konja Xiaomi 11t PRO in do mlajših bratov Xiaomi 11T in Xiaomi 11 Lite 5G NE. Pri vseh treh so ustvarjalci namenili veliko pozornosti kameri in številnim funkcionalnostim, s katerimi boste lahko postali »režiserji« svojega življenja. Ustvarili pa so tudi še številne druge rešitve, ki so pravzaprav tudi najbolj iskane med uporabniki – od baterije, različno hitrega polnjenja, zmogljivega procesorja do izjemnega zaslona in seveda čudovite zunanjosti.

Nič nenavadnega torej, da je blagovna znamka Xiaomi po svetu požela takšen uspeh – že v četrtem četrtletju leta 2020 je postala tretja na svetu po številu prodanih pametnih telefonov.

Xiaomi 11T navdušuje številne znane Slovence

Naročnik oglasne vsebine je Xiaomi