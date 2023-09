Fuj, kdo bo to nosil? Za umazane in strgane spodnjice zahtevajo astronomsko vsoto

Čeprav smo vedno znova prepričani, da smo, vsaj kar se tiče mode, videli že vse, se zgodi nova bizarnost. Tokrat je za šok poskrbela modna hiša Prada, ki prodaja moške spodnjice za 608 evrov. A to ne kakršnih koli.

Gre za strgane in umazane spodnjice iz kolekcije za jesen in zimo 2023/2024, ki so vam na voljo v umazano beli in temno sivi barvi. Ideja je, da jih nosite same, torej tako, da se vidi slavni logotip na trikotni kovinski ploščici.

Če vklopimo zdrav razum in dodamo nekaj kritičnosti, se najbrž strinjate, da se prav nič ne razlikujejo od običajnih spodnjic, le da so strgane in umazane. Razliko naredi le logotip Prade, ki seveda dvigne tudi ceno.

Če torej nimate denarja in želite biti to jesen v trendu, potem preprosto raztrgajte navadne bombažne spodnjice in jih nikoli ne operite. Moda še nikoli ni bila bolj preprosta.