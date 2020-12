Družinska zgodba, ki se vrti okoli žuželk

Znamka vključuje majice, obleke, puloverje in dolge, hoodie obleke. Najdete jih na njihovi spletni strani ter v ljubljanski trgovini Šmizla, v Mariboru pa v galeriji E2RD.

je s svojo družino ustanovila modno znamko Divine Bugs, vabi pa tudi slovenske oblikovalke in oblikovalce, naj sodelujejo pri nastanku potiskov. Tako so žuželke že upodobile, ki je ustvarila predvsem poletne pulover obleke, in pa, ki stoji za kolekcijo nočnih metuljev. S skupnimi močmi opominjajo na čudovite vrste žuželk, ki jim grozi izumrtje. Zato je, povsem samoumevno, tudi bombaž, na katerem prebivajo te žuželke, organski.Vse skupaj se začne pri tem, da sem ljubiteljica mode in lepega. Že kot dijakinja in študentka sem se preživljala s šivanjem in oblikovanjem oblačil. Pozneje sem z veseljem to počela le še zase.Verjamem, da se vse stvari zgodijo točno ob pravem času. Sporočila, kako naprej, pa vedno nekako dobimo, če jim le sledimo. Spomnim se, da sem bila na večdnevni delavnici dr.v Berlinu, in vsak dan sem od hotela do seminarja in nazaj hodila skozi trgovski center, kjer je bila trgovina z nakitom, polna brošk s čebelicami, kačjimi pastirji, pajki, hrošči ... In kot ljubiteljica žuželk, ki sem jih vedno vključevala v svoje modne kombinacije, sem pokupila skoraj vse.Na delavnicah dr. Dispenze, ki je v Sloveniji znan po knjigah Ti si placebo, Postanite brezmejni, Odvadite se biti to, kar ste gre predvsem za spreminjanje podzavestnih vzorcev, in ko človek brez zunanjih dražljajev meditira tudi po sedem ur na dan, se ideje vrstijo tako, da jih komaj ustaviš. No, meni se je vseskozi vrtela ta, da naredimo družinsko znamko, ki bo posvečena žuželkam. Da jih upodobimo na majicah, puloverjih in še kje drugje. Potem sem začela zbirati literaturo in sem spoznala, da je veliko žuželk pred izumrtjem. Mogoče bi kdo rekel: »Pa kaj, saj so nadležne.« Vendar ima vse, kar je v naravi, svoje poslanstvo. Muhe razgrajujejo organske odpadke in po nekaterih študijah bi se svet zadušil v dušiku, če jih ne bi bilo. Zadnja angleška študija pravi celo, da na svojih krilih nosijo več cvetnega prahu kot čebele. Govnači, kot so rogači, so redko videni tudi v Sloveniji in jim grozi izumrtje. Razlog je intenzivno kmetijstvo, ki pri proizvodnji uporablja pesticide.Želeli smo opozoriti na to, da so te živalce še kako koristne. Potem se je zgodba sestavila sama. Organski bombaž, ki se ga trenutno v svetu proda zgolj 1 odstotek, je edini, pri proizvodnji katerega se ne uporabljajo pesticidi. Seveda je pridelava zato bistveno dražja. Tudi lokalnemu prebivalstvu se ne odreka voda, ki se uporablja za zalivanje običajnega bombaža, in sicer 2700 litrov za eno majico. Poleg slednjega ljudje, ki obirajo ta s pesticidi prepojeni bombaž, zbolevajo za rakom. Seveda niti ne vemo, kako tkanina, katere sestavina je bila pridelana s pesticidi, vpliva na nas in naš organizem, ko to nosimo.Na kratko, človek uničuje svet, v katerem živi.Žuželkam smo v resnici želeli ponuditi varno podlago, zato so naše majice vse iz 100-odstotnega organskega bombaža. Nekateri puloverji vsebujejo 15 odstotkov recikliranega poliestra med dvema plastema bombaža, tako da je na koži vedno bombaž.Seveda, sporočamo, da je prišel čas, ko moramo začeti skrbeti za ta vrt, ki nam je bil zaupan. Ne moremo ga požigati, zastrupljati, poplavljati z neustreznim poseganjem v naravo. Kot je rekel: »Bodi sprememba, ki jo želiš videti v drugih.« Zato začnimo pri sebi, da drugače pogledamo na obleko in na majico. Sporočamo tudi, da je lahko majica iz organskega bombaža z žužkom kos oblačila, ki ni namenjen samo športnim aktivnostim, ampak je poseben kos, ki ga lahko oblečete tudi za poslovno kosilo.Odzivi so dobri. Prodajo smo začeli marca, ko je bila celotna država v karanteni. Zadovoljni smo z odzivom in strankami, ki nas sprašujejo, kdaj bodo novi žužki. Dajejo nam tudi ideje, mi pa smo odprti zanje. Stranke mi tudi povedo, kako jih drugi ljudje gledajo v srček, ki ga drži muha. Ti puloverji so res nekaj posebnega in vzbudijo pozornost.