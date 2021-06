Dobrodošle, balerinke!

Pravijo, da moški niso pretirani ljubitelji balerink, ženske pa jih kljub temu rade nosimo že od njihovega nastanka. Za njihovo veliko priljubljenost je v petdesetih letih poskrbela francoska znamka Repetto, ki je v čevljih nekdanjih revolucionark ugledala modni potencial. Ko sta se vanje zaljubili modni ikoni Brigitte Bardot in Audrey Hepburn, je bila njihova usoda zapečatena – iz čevljev so postale kult. V modo se vračajo vedno znova in tudi leto 2021 ne sme miniti brez njih. Še posebno ker so udobne in naravnost idealne za razvajena stopala, ki so se v epidemičnem letu 2020 navadila na udobje. Le kdo še nosi visoke pete?!

To pomlad in poletje so spet eno najbolj modnih obuval. Modni guruji so poskrbeli, da so se reinkarnirale na kar se da drugačen način, kot smo jih vajeni, zato so znova sveže, zanimive, zabavne. Pri Valentinu smo na reviji za pomlad in poletje 2021 občudovali pravo parado koničastih balerink. Barve se razprostirajo od nežnih pastelov do živih, kot sta oranžna in rdeča, usnje pa je okrašeno z zlatimi zakovicami. Kot večina balerink aktualne sezone, pod katere se podpisujejo najslavnejše hiše, se tudi Valentinove zapenjajo čez gležnje s paščki, ki so očarljiv spomin na čas deklištva, hkrati pa opozorijo na gležnje, enega najprivlačnejših delov ženskega telesa v času dolgih kril, ko so jih celo v pesmih opevali pesniki. Najboljši posnetek balerink, kakršne ste morda nosili v otroških letih, je na brvi poslal Dior. Klasična okrogla oblika, pašček okoli gležnjev in mrežasta struktura za vroče dni. Simone Rocha je med seciranjem ženske ljubezni do balerink spoznala, da se v vsaki ženski, ki jih rada nosi, skriva deklica, ki si je želela postati balerina. Manekenke je tako obula v balerinke, opremljene s svilenimi trakovi, ki na moč spominjajo na baletne čevlje, hkrati pa so videti kot obuvalo, ki bi ga prav lahko videli na viktorijanski lutki. Prav slednje so, pravijo poznavalci, najverjetneje navdihnile Rochajevo pri snovanju celotne pomladno-poletne kolekcije.

Brez trakov in paščkov, a neznansko seksi pa so Lanvinove z živalskim potiskom in klasično drobno pentljo na vrhu. Tako kot balerinke Simone Rocha se tudi njegove spogledujejo z baletom, zato je konica čevlja kvadratne oblike. Poleg različice z živalskim potiskom pa je Lanvin predstavil še elegantno iz satena – kot nalašč za neveste, ki prisegajo na udobje, če jih bo letos le kaj več kot lani.

