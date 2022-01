David Bacali: Mislili so, da sem terorist, našli pa le malo metraže

Odločitev za srednješolski program modnega oblikovanja je bila nenadna, povsem spontana in niti njegovi domači niso mogli verjeti. Mladi Zagorjan se spominja kasnejšega divjega nakupovanja modnih magazinov in občudovanja stvaritev znamk Junya Watanabe, Ann Demeulemeester, Givenchy ... Vedno znova so mu jemale dih. In še zdaj mu ga, čeprav ga s svojo modno znamko davidbacali vse bolj tudi on jemlje drugim.

Preberite intervju na Onaplus.si.