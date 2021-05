Čudovite ideje, kako so lahko to pomlad videti vaši nohti

Če bi radi v svoje življenje dodali nekaj barve, živahnosti in tako razbili monotonost, je lahko eden izmed načinov gotovo tudi manikira. V tej sezoni ne boste brcnili v temo, če boste izbrali svetle in živahne odtenke, lahko pa jih tudi kombinirate. Letos so namreč še posebej v modi mavrične manikire in kombinacija različnih tehnik, s katerimi pokažete delček svoje osebnosti.Več preberite tukaj