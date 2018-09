Priljubljena spletna trgovina odslej z novim imenom

Katere novosti vas čakajo

Največja spletna trgovina s kozmetičnimi izdelki v Evropi

Ime Salma bo tako zamenjalo poimenovanje Notino , enako nazivu podjetja, ki deluje v kar 22 evropskih državah. Koncept trgovine se pri tem ne bo spremenil, saj boste v njej lahko še vedno našli legendarne Armanijeve parfume , sodobno korejsko kozmetiko ali palete senčil Estée Lauder po dostopni ceni.Spletna prodajalna, ki bo odslej dostopna na naslovu Notino.si, bo ostala nespremenjena. Svoja naročila boste lahko še vedno opravili kadar koli; izdelke dobili po ugodni ceni, jih plačali na preprost način in jih prejeli v doglednem času.Že registriranim uporabnikom registracije ne bo treba opraviti še enkrat. Vsi podatki, kot so zgodovina nakupov, popusti in profili, bodo ostali enaki. Spremenila se bosta le spletni in e-poštni naslov trgovine (Notino.si; info[at]notino.si).Notino je vseevropska mreža spletnih prodajaln kozmetike in parfumov. Podjetje so ustanovili leta 2004 na Češkem, danes pa deluje v 22 državah po Evropi in načrtuje vstop na nove trge, zato so se letos odločili, da nastopijo pod enim imenom.Spletna prodajalna ponuja kozmetiko in parfume priznanih svetovnih blagovnih znamk pa tudi lokalnih proizvajalcev, katerih izdelkov ne najdemo v vseh trgovinah. V svojih prostorih hranijo kar 60.000 izdelkov 1500 proizvajalcev. Nabor ponudbe stalno osvežujejo. Trenutno imajo v svoji ponudbi kar 55.000 parfumov in kozmetičnih izdelkov. Razpolagajo tako z ženskimi parfumi kot tudi moškimi.Prednostna naloga podjetja je izpolnjevanje visokih standardov storitev, zato sprememba imena spletne trgovine ne bo vplivala ne na kakovost izdelkov ne na hitrost naročanja.