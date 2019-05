Kako izbrati pravi parfum

Vam bolj ustrezajo cvetlični, orientalski, citrusni, lesni ali sadni vonji? FOTO: Notino

Poleg moških in ženskih parfumov so na voljo tudi tisti, ki pristojijo vsem, ne glede na spol. FOTO: Notino

Dišava je nakup, ki lahko ob zmerni uporabi traja več mesecev, morda vse leto, in zagotovo si ne želite vsakega jutra v kopalnici začeti z namrščenim preračunavanjem, kdaj vam bo vest dovolila, da si kljub skoraj polni steklenički lahko privoščite novo dišavo. Pripravili smo nekaj namigov, kako si olajšati nakup parfuma.Če niste prepričani, kako izbrati, se najprej vprašajte, kako obstojno dišavo si želite. Želite pustiti vtis na krajšem zmenku ali pa bi radi, da zvečer po prihodu iz službe in s popoldanske kave s prijateljico partnerju zadišite prav tako kot ob jutranji kavi? Parfum vsebuje od 15 do 30 odstotkov esence, parfumska voda ali eau de parfum je ima od 8 do 15 odstotkov, toaletna voda ali eau de toilette od 4 do 8 odstotkov esence v koncentriranem alkoholu, kolonjska voda ali eau de cologne pa je vsebuje najmanj, to je od 3 do 5 odstotkov v 70-odstotnem alkoholu.Ko ste se odločili za čas obstojnosti dišave, je čas za najzahtevnejši del – izbiro vonja. Na srečo lahko parfumerija omogoča naročilo vzorčnih primerkov, a dobro je, da imate vsaj približno predstavo, ali vam bolj ustrezajo cvetlični, orientalski, citrusni, lesni ali sadni vonji – če naštejemo le najpogostejše. V vsakem parfumu je namreč na desetine različnih skrbno izbranih sestavin, zato se pri izboru najprej vprašajte, kakšni vonji vas spravijo v pravo razpoloženje. Ker je vsak parfum skrbno sestavljen, ni priporočljivo, da uporabljate več kot enega naenkrat.Klasična parfumerija se običajno deli na del za ženske in na del za moške, a vse več proizvajalcev se že leta zaveda, da je svet lahko bistveno preprostejši. Dišave uniseks, ki jih najdemo pri številnih znamkah, so zasnovane tako, da lepo dišijo na vsakomer. Če niste prepričani, kakšni vonji so všeč vaši obdarovanki ali obdarovancu, je to lahko dobra izbira za širok krog navdušencev nad dišavami.Izbira pravega parfuma je lahko zahtevna in včasih tudi dolgotrajna naloga. Zato si vzemite čas in premislite, kaj vam je do zdaj ustrezalo oziroma kakšne želje je izrazila oseba, za katero parfum kupujete. Raziščite pestro ponudbo in uživajte bodisi v svojem novem vonju bodisi v veselju ob pravilno izbranem darilu.