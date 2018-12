FOTO: Novoletni blišč

Žamet izžareva razkošje.

Viseči uhani so lahko imenitna pika na i črni oblekici.

Umirjene barve in slog lahko popestrite z živahno torbico.

Stara vraža pravi, da se po zadnjem dnevu starega leta pozna vse prihajajoče leto, in to je še eden od razlogov, zakaj si na silvestrovo privoščiti več blišča kot običajno. Tudi ko gre za obleko. Niti to, da nameravate preživeti praznik doma pred televizorjem, ni izgovor: udobje in razkošje gresta lahko z roko v roki. Ne glede na to, ali nameravate nositi pižamo ali elegantna oblačila, izberite elegantne materiale, kot so svila, saten ali žamet. Barve, ki se najbolje ujemajo s prazničnim vzdušjem pred prihodom novega leta, so zlata, srebrna in rdeča – za slednjo velja, da vam bo, če jo boste nosili na zadnji dan starega leta, v novem letu prinesla srečo v ljubezni.Da zablestite na zabavi, je dovolj, da si omislite učinkovit top, po možnosti dobre znamke in iz kakovostnega materiala. Kombinirate ga lahko z elegantnimi hlačami ali kavbojkami in visokimi petami. Preprosta oblačila, kot je črna oblekica, kombinirajte z visečimi uhani, simbolom blišča in elegance. Letos so še posebno modni, njihova lastnost, da podaljšajo vrat in ustvarijo vtis vitkosti, pa je vsekakor vedno dobrodošla. Če boste oblekli obleko z bleščicami, eno od vedno primernih klasik silvestrskega večera, pa se preveč vpadljivim kosom nakita vendarle izogibajte. Pa srečno!