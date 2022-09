Bliža se jesen: imaš tudi ti takšne težave?

Bliža se jesen in z njo so povezane številne prav prijetne spremembe: vročina se poslavlja, narava pa postaja neverjetno barvita in romantična. A kaj, ko se z nižanjem temperatur spreminja tudi naše telo – najbolj na udaru v tem obdobju leta so lasje in koža.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Herbalife