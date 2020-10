Beli bulerji so letošnjo jesen nepogrešljivi!

FOTO: Mass

Trend, ki je v hipu osvojil tudi modne navdušenke in vplivnice. Čeprav ni nobenega dvoma več, da je najbolj vroča modna kombinacija ta hip zagotovo popolnoma črn stajling in beli bulerji, pa si s temi gležnjarji v vojaškem slogu lahko omislite še neskončno število drugih modnih kombinacij.Bulerji že dolgo niso več samo obutev, ki je rezervirana za uporniške najstnike in alternativno sceno, so priljubljena modna obutev, poleg tega pa so še udobni in topli. Naravnost idealni čevlji za hladnejše jesenske dni. V trgovinah in spletni trgovini Mass boste to sezono zagotovo našli svoj popoln par belih bulerjev Beli bulerji so zabavni, prilagodljivi, nosljivi in naravnost idealni za poigravanje z različnimi videzi. Od grungea za tiste, ki ste bolj nostalgične sorte in bulerje kombinirate z raztrganimi kavbojkami, oversize majico in usnjeno jakno, do bolj vpadljivih in sofisticiranih stajlingov z dolgimi krili iz tila in pleteninami, ki jih kombinirate z belimi bulerji v slogu chelsea gležnjarjev.Odlično se ujemajo s še enim nepogrešljivim trendom letošnje jeseni – karom. Ni bolj drzne in hkrati šik kombinacije, kot so beli bulerji in kratko karirasto krilo ali pa kombinacija strganih kavbojk in karirastega suknjiča ali plašča. Lahko pa si date duška in izberete bele bulerje s platformo ter jih kombinirate z oblačili v živalskih vzorcih, kot je jakna v leopardjem vzorcu. Za razigran videz pa izberite par belih bulerjev z zanimivimi dodatki na zadrgi.Več modelov si s klikom na naslovno fotografijo oglejte v galeriji.