Barbara Kotnik: Totalna razprodaja nedolžnosti

Malčki (stari od 3 do 7 let) so se zvijali pred kamero, blebetali od staršev naučeno besedilo in bili popoln prizor sodobnega marketinga. Zaprla sem video, a prizora mi še nekaj dni ni uspelo pozabiti. Začela sem premlevati, kaj, za vraga, se dogaja v glavah nekaterih staršev, da svoje otroke tako nemarno izpostavljajo javnosti.Preberite več na Onaplus.si