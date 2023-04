Balerinke so v modi tudi to pomlad, a trik je v eni podrobnosti

Skoraj v vsaki deklici je kanček balerine in v vsaki odrasli ženski kanček male deklice, ki sanja o tem, da bi obula balerinke. Še posebno zdaj, ko so prvi pomladanski žarki posijali na zemljo in nas prvo dehteče cvetje vabi, da stopala osvobodimo težkih zimskih čevljev in z lahkotnim korakom zaplešemo po cvetočih travnikih.

Več preberite na portalu ONA.