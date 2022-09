Balerinke ali superge – kakšni naj bodo modni čevlji za vsak dan?

Z njimi boste vedno v trendu. V zadnjih nekaj letih so superge postale pravi modni hit tudi v bolj elegantnih kombinacijah. In če smo mislili, da so se balerinke že poslovile, se zdaj vračajo na naslovnice modnih revij predvsem v svoji ošiljeni različici.

Kakšne so najboljše kombinacije za superge?

Superge so brez dvoma eden od ključnih kosov v vsaki garderobni omari. Obujete jih lahko k čemurkoli in z njimi ustvarite popolnoma svoj slog. Ni pomembno, ali izberete črne, bele, visoke ali nizke. Vse so dovoljene in vse so »in«. So obutev, s katero ne morete zgrešiti, ne glede na to, ali želite bolj dovršen modni videz ali ciljate na udoben športni slog. Visoko na prvem mestu priljubljenosti pa še vedno kraljujejo superge v beli barvi. Odlično se podajo h kavbojkam in jopici s kapuco. Oblečete pa jih lahko tudi k obleki ali krilu. Če želite biti bolj drzne, izberite superge z dodatki v zlati, srebrni ali rožnati barvi in vaš videz bo zasijal v še bolj elegantni preobleki. Izbira je skoraj neomejena. Na https://eobutev.si/c/zenske/nizki-cevlji/superge lahko pregledate pestro ponudbo in se odločite za različne modele, materiale in sloge, ki se bodo ujemali z vašo garderobo. Superge so z razlogom najbolj priljubljena obutev zadnjih nekaj let in naslednjih nekaj let ne bo nič drugače. Modne navdušenke si modnih kombinacij ne predstavljajo brez najljubšega para superg.

Kdaj je pametno izbrati balerinke?

Lahkotne balerinke so nazaj! Naše zveste spremljevalke so predvsem v prehodnih letnih obdobjih. So mehke, lahkotne in zračne. Odlična izbira, če želite biti urejene, a niste ljubiteljica visokih petk. Trenutno so najbolj modne balerinke na špico, ki zaradi svoje oblike vašo nogo podaljšajo in zožijo. So nekoliko elegantnejše, bolj ženstvene, najbolje pa pristajajo ženskam z manjšo številko noge. Balerinke so odlična izbira tudi na zabavah, saj jih preprosto pospravite v torbico. V naši spletni trgovini na https://eobutev.si/c/zenske/nizki-cevlji/balerinke najdete modele vseh oblik in barv. Če želite bolj trpežen model, priporočamo, da izberete take iz usnja. Te vas bodo spremljale kar nekaj sezon. Črne, zlate ali srebrne so odlična izbira za posebne priložnosti, zato da lahko svojim stopalom privoščite nekaj počitka od petk. Če balerinkam na špico dodate večerno torbico in suknjič, ste pripravljene na večerno zabavo.

FOTO: Modivo

Udobje je na prvem mestu, se strinjate?

Ne glede na modni trend ženske vedno bolj povprašujejo po udobnih čevljih, kar je povezano z današnjim načinom življenja. In kot vse kaže, se bo trend udobnih čevljev nadaljeval. Ženske za posebne priložnosti sicer obujejo salonarje z visoko peto, vendar jih nosijo le kakšno uro ali dve. Potem se običajno preobujejo v udobne nizke čevlje, v bolj elegantne superge ali balerinke. Te pa ne bodo najboljša izbira, če se odpravljate na pohod ali v hribe. Potem raje prebrskajte med ponudbo pohodnih čevljev Salomon in izberite take, s katerimi lahko varno in udobno raziskujete manj uhojene poti.

Naročnik oglasne vsebine je Modivo S. A.