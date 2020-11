4 trendi pari čevljev za udobno preživljanje hladnejših dni

Elegantni gležnjarji s polno peto

FOTO: ARA

Športni gležnjarji za mlade po srcu in duši

FOTO: ARA

Svetleči bulerji v slogu devetdesetih

FOTO: ARA

Nepremočljiva šik superga

FOTO: ARA

Brezčasno eleganten klasični salonar

FOTO: ARA

Neklasično stopalo – ni problema!

Zato je prav, da se na prihajajoče hladnejše dni pravočasno pripravimo, tudi tako, da svoje omare opremimo z nepogrešljivimi modnimi kosi zimske obutve. Ženske smo pri tem soočene še z zlasti zahtevno nalogo: želimo si vzdržljivih, funkcionalnih in udobnih kosov obuval, ki bi bili hkrati tudi kakovostni, elegantni in modni. Na srečo vse to ponuja obutev ARA . Tudi to zimo je ARA pripravila širok nabor kakovostnih in udobnih čevljev s pridihom novega trendi videza, ki bo v trenutku osvežil vašo garderobo.Elegantni gležnjarji ostajajo večno modna »must have« zimska obutev. Zakaj? Ker jih lahko kombiniramo na 1001 način! Naj bodo usnjeni ali iz semiša, nosimo jih lahko v kombinaciji z džinsom, letos nepogrešljivimi usnjenimi hlačami pa tudi s hlačami iz drugih materialov, podajo se k vsem vrstam kril, če pa se želite to zimo uvrstiti med modne zvezde sezone, pa morate svoj novi par gležnjarjev obvezno nadgraditi s pleteno midi obleko! Polna peta pa bo za nameček poskrbela še za varen in trden korak.Če boste zgornji gležnjar obule za v službo ali posebne priložnosti, kot so praznovanja ali večerje, pa bo spodnji športni gležnjar ARA v letos ponovno nadvse modni črno-beli izvedbi vaš nepogrešljivi spremljevalec na urbanih pohajkovanjih. Čevelj Courtyard spada med »highlightse« Arine jesensko-zimske kolekcije, poleg kar dveh zadrg in širokih vezalk, ki skrbijo za to, da se obuvalo maksimalno prilagodi obliki vašega stopala, pa ga odlikuje tudi posebna, z bambusovimi vlakni obogatena notranja podloga, ki absorbira vlago in skrbi za hitro sušenje.Letošnjo jesen in zimo je mestne ulice preplavilo nešteto izvedb robustnih škornjev s profiliranim podplatom, ki poskrbijo za rokovsko-ležeren »grunge« videz devetdesetih. Raznovrstni modeli čevljev, od vojaških, bajkerskih, delavskih pa do bolj elegantnih v slogu mestnega šika, so, če niso svetleči že sami po sebi, obogateni s številnimi vpadljivimi kovinskimi detajli, kot so zakovice, zaponke in obročki. Pa še dobra novica: »robustneže« lahko vsestransko kombinirate tudi z nežnejšimi krili in oblekami.Za sproščene sprehode po mestu, med katerimi boste s svojim novim parom obuval ujele marsikateri pogled, je ARA letošnjo zimo poskrbela z različnimi modeli nepremočljivih superg. Te odlikuje edinstven preplet mehkega usnja in podplata na osnovi pene, ki poskrbi za to, da se čevelj v celoti prilagodi vašemu stopalu. Če temu dodate še iz posebne, frotirne tkanine izdelan vložek ter zračno in vodotesno membrano Gore-Tex, postane hitro jasno: ko si boste enkrat nadele nepremočljive superge ARA , stanovanja pozimi enostavno ne boste več želele zapustiti brez njih.Verjeli ali ne, tudi salonarji sodijo med čevlje, ki morajo biti obvezen kos vaše zimske garderobe. Gre namreč za obutev, ki jo boste zagotovo izbrale, ko se boste v hladnejši polovici leta odpravljale na formalne ali svečane prireditve. Da pa bo vaša hoja na poledenelih pločnikih varna, izberete takšne z debelejšo in stabilnejšo peto.Čevlji ARA slovijo po svojem udobju. Tega tudi to jesen in zimo kupcem zagotavljajo s široko izbiro različnih modelov, izbirate pa lahko tudi med različnimi širinami kopita (G, H in K) ter polovičnimi številkami. S sodobnim dizajnom, ki je uspešno umeščen v dolgo tradicijo obutve ARA , čevelj ARA tako še naprej ostaja prava izbira za vse, ki prisegajo na moden in udoben korak.