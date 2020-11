Astrologinja Lenka: Dan za čustvene užitke

6. 11. 2020. FOTO: Lenka Stanić

Danes je petek, Venerin dan. Venera v svojem domu ni obremenjena z ničimer, živi s polnimi pljuči. Danes je njena pot zelo hitra, od načrtovanja, kako kaj doseči, začeti kaj novega, do tega, da bi se popolnoma osvobodila vseh in vsega, samo da bi ji bilo lepo in da bi na koncu začela nekaj skrivnostnega. Kmalu bo prišla v opozicijo z Marsom in se zavestno pripravlja na nekatere spopade.Luna je še vedno v svojem domu, v Raku. Ko se kdo dotakne našega doma in naše družine, smo najobčutljivejši in ​​najranljivejši. Prvi aspekt tvori Luna z Marsom, oba sta v svojem domu. Namesto da bi premočna čustva in premočno surovo energijo usmerili in naredili kaj koristnega za dom in hišo, se obrnemo in sproži kakšen prepir ali spor, posledice česar so krokodilje solze. Toda Luna, torej duša, se je pred tem dogovorila sama s seboj in ima podporo partnerja, zato je to lažje premagati. Trma, vztrajnost in vrtenje na istem mestu, ne da bi opazili dogajanje okoli sebe, pa vodijo samo do brutalnosti, togosti in škodovanju drugim, kar predstavlja Mars na 15. stopnji Ovna.Čez dan bo Luna z Neptunom naredila čudovit vodni trigon, zato je najboljše, da se sprostimo, si naredimo načrt v glavi ter uporabimo intuicijo in talente za kaj lepega, koristnega in sproščujočega. Tudi če živimo samo dve uri v svoji viziji (nekega dne se to lahko uresniči) in svoji domišljiji, je to občutek lepote.Vendar bo zvečer Luna v opoziciji z Jupitrom, ki je še vedno v največjem zatonu, ko ni nič moralnega in svetega, zato ne pretiravajte in ne verjemite nobenim prepričanjem, zgodbam, obljubam ... Tudi ne načrtujte nakupov, ker je to je samo dodaten finančni poraz.Luna bo tvorila tudi opozicijo s Plutonom, ki je vedno njen največji nasprotnik, saj Luna ljubi življenje in vse, kar je živo, medtem ko Pluton ljubi vse, kar je nasprotje tega. Nikakor ne bodimo manipulativni in maščevalni, pozabimo na vse, ki so nas prizadeli ali naredili kaj slabega. Čim prej jim odpustimo, poiščimo v sebi nekaj, kar je vse to aktiviralo na nezavedni ravni.To je dan za čustvene užitke, a naj bo vse v ravnovesju in harmoniji.