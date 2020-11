Astrologinja Lenka: Čas je, da se znebimo vseh napetosti

Po stresni polni Luni, ki smo jo imeli včeraj, nadaljujemo s še več energije in večjimi načrti v novem mesecu – novembru. Luna je še vedno na višini v znamenju Bika, po vsem, kar je doživela, je bolj umirjena, sproščena. Vendar je v zemeljskem znamenju, ki zahteva, da se uresniči nekaj od čustev do financ. Prvi aspekt, ki ga bo naredila, je sekstil z Neptunom v Ribah in čas je, da se malo sprostimo, se znebimo vseh napetosti in v miru povežemo s svojimi željami. Trigon, ki ga dela s planeti v tradicionalnem in ambicioznem Kozorogu, je čas, da se zahvalimo vsem prednikom za vse, kar so storili za nas in nam dali iz prepričanj, navad, tradicije. Da jim odpustimo in oprostimo vse, kar mislimo, da za nas ni bilo dobro, in jih pustimo, da počivajo v miru.



In zdaj moramo ohraniti nekatere svoje lastnosti in svoje potrebe, načrtovati nekaj, kar bo trajalo, kar nas bo obrnilo, da bomo celo spremenili preteklost in dobili, kar je za nas najboljše. Toda Venera, ki je v svojem domu v tehtnici na 5. stopnji, vsa željna ljubezni in topline, je v eksaktni opoziciji s Kironom iz Ovna. Kakšen je ta občutek, da nas bo kdo prizadel, in kdo je to? Ali smo pričakovali in si želeli preveč? Vendar je Venera dispozitor Lune, zato je, kot da se premalo osredotočamo na to, kar si želimo, kot da smo pod vplivom drugih. In če svoje želje prilagodimo drugim, da bodo zadovoljni, ne moremo biti zadovoljni in srečni.



Zato predvsem pazimo, da ne poškodujemo sebe in se ne krivimo za različne izgubljene situacije.