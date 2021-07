Zvok za gamerje

Konkreten kos opreme

Udobje kljub velikosti

Žično ali brezžično

Prostorski zvok se odlično obnese v igrah.

Kompatibilnost

Dober zvok

Quantum je JBL-jeva serija gamerskih slušalk, ki se razteza od najmanjših z oznako quantum 50, ki jih vtaknemo v ušesni kanal, pa do velikanskih in najnaprednejših brezžičnih, ki slišijo na ime quantum one. Tokrat je v domačo redakcijo priletel model quantum 600, ki spada nekako v zgornjo sredino JBL-jeve ponudbe za resnejše igralce videoiger.Quantum 600 niso ravno drobne, saj tehtajo kar 346 gramov. Za primerjavo: to je skoraj sto gramov več od Sonyjevih brezžičnih čezušesnih slušalk WH-1000XM4. A dobro, to so gamerske slušalke z velikim premičnim mikrofonom in debelimi oblogami za udobnejše nošenje, in ne šminkerske, namenjene predvsem (vrhunskemu) poslušanju glasbe in mobilnosti. No, poskrbljeno je tudi za šminkiranje, saj so osvetljene z barvnimi ledicami.A večja teža in masivnost še ne pomeni, da so neudobne. Brez težav se jih da nositi več ur, za kar se lahko zahvalimo mehki peni, oviti v umetno usnje. Lepo sedejo na glavo in ne potrebujejo posebnega nastavljanja, tudi njihova uporaba je enostavna. Na desni slušalki imamo stikalo za vklop/izklop, na levi pa premični mikrofon, avdio in usb c vhod ter dve kolesci za uravnavanje glasnosti: eno skrbi za glavno jakost zvoka, drugo pa uravnava, koliko med igranjem slišimo klepet soigralcev.Prvi zagon ni kompliciran: v usb režo v računalniku je treba najprej vtakniti priloženi brezžični oddajnik in vklopiti slušalke ter naložiti in zagnati JBL-jev program quantum engine. A tukaj nastopi manjša hecnost: quantum engine preveri oddajnik in ga po potrebi posodobi, nato pa je treba slušalke povezati še z usb kablom. Sledi skoraj zagotova posodobitev programske opreme samih slušalk, nakar se sparijo z oddajnikom, ki deluje na frekvenci 2,4 GHz. Nato je treba odstraniti kabel, da jih lahko začnemo uporabljati.Lahko jih seveda uporabljamo tudi kot običajne žične slušalke, a s tem izgubimo vse napredne možnosti, ki jih opisujejo že na škatli. Ni finega nastavljanja v programčku, predvsem pa smo prikrajšani za odlično simulacijo prostorskega zvoka, ki nam v igrah pomaga ugotoviti, s katere strani se bliža nasprotnik, pa naj gre za sovražnega vojaka v napeti streljačini ali dirkalnik, ki nas hoče prehiteti ob vstopu v ovinek.Pravi gamerji uporabljajo zelo zmogljive osebne računalnike in ne konzol. To se vidi tudi pri periferni opremi, kot so slušalke: prostorski zvok (JBL in DTS) je pri quantum 600 na voljo le na »pecejih«. Slušalke seveda lahko uporabljamo tudi na konzolah in mobilnih napravah, a tam jih je treba priključiti z avdiokablom, saj quantum 600 ne podpirajo standardne bluetooth povezave, sprijazniti pa se je treba tudi z le stereozvokom. A to je težava velikega števila slušalk različnih proizvajalcev.Najpomembnejši pa je seveda zvok. Slušalke quantum 600 so prvenstveno seveda namenjene igram, kjer ne gre toliko za avdiofilsko reprodukcijo, ampak bolj za dinamičnost in bombastičnost. Tukaj se »kvantne« slušalke odlično odrežejo: basov ne manjka, zvok je jasen in čist, odlično delujejo tudi prostorski učinki.Dobro se obnesejo tudi pri poslušanju glasbe ali filmov, kjer se lahko poigramo z izenačevalnikom zvoka, absolutno pa je prej treba v quantum engine izklopiti prostorski zvok, ki bo sicer hudo popačil zvok. Tudi baterija je solidna, saj naj bi zdržala do 14 ur nažiganja. Na koncu lahko le sklenem, da za 150 evrov dobimo precej veliko. Pod pogojem, da igramo na računalniku.