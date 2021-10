Zvok in slika, kot se šika

S pretočno storitvijo, kot je Netflix, in sliko 4K takšen televizor resnično zaživi. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Napredna tehnologija

Izjemna slika

Priključkov ne manjka.

Dober zvok

Oled zaslon je fascinantno tanek.

Vrhunski paket

Kognitivni procesor XR poskrbi za fantastično sliko.

Nisem si mogel pomagati. Za naslov sem uporabil legendarni slogan zdaj že propadle slovenske multimedijske trgovine, ki nas je razveseljevala v devetdesetih letih. A tale sony si ga zasluži.Sony je letos predstavil novo serijo pametnih televizorjev bravia XR, ki se ponašajo s t. i. kognitivnim procesorjem XR, ki naj bi znal reproducirati, kako ljudje vidimo in slišimo. Kakor razlagajo pri Sonyju, se ljudje med opazovanjem objektov nezavedno osredotočimo na določene točke. In procesor bravia XR zna zaslon razdeliti na več območij in zazna, kje na sliki so tovrstne točke.Medtem ko je običajna umetna inteligenca sposobna zaznati in posamično analizirati elemente slike, kot so barva, kontrast in podrobnosti, pa lahko kognitivni procesor XR hkrati navzkrižno analizira vrsto elementov, tako kot to počno naši možgani. Kognitivni procesor XR analizira tudi položaj zvoka v signalu in ga uskladi z dogajanjem na zaslonu, hkrati pa zna pretvoriti kateri koli zvok v prostorskega in tako zagotovi še večji realizem. Procesor se uči, analizira in razume ogromno količino podatkov ter optimizira vsako piko, kader in prizor za najbolj realistično sliko in zvok doslej.Sliši se hudo zapleteno in že kar malo skrivnostno, a tale sony bravia XR-65A90J ima res hudo sliko. Znamka za svoje top televizorje že dolgo uporablja zaslone iz organskih diod (oled), ki slovijo po izjemnih kontrastih in barvah, predvsem pa so sposobni prikazati popolno črnino, saj je v nasprotju z običajnimi od zadaj osvetljenimi paneli iz tekočih kristalov pri oled zaslonih osvetljena vsaka pika posebej.Zaradi tovrstne tehnologije so oled zasloni lahko silno tanki, saj ne potrebujejo dodatnega vira svetlobe. Seveda pa je sam televizor malce debelejši, saj je treba nekam stlačiti vso napredno elektroniko in predvsem zvočnike, ki poskrbijo za dober zvok in več basov, kot smo jih vajeni pri ploščatih televizorjih.Veliki 164-centimetrski (65-palčni) zaslon z ultra visoko ločljivostjo 4K (4096 krat 2160 slikovnih točk) navdušuje z ostro sliko, podrobnostmi, realističnimi živahnimi barvami, močnimi kontrasti in visokim dinamičnim razponom.Marsikomu takšni opisi ne povedo prav veliko, zato lahko rečem le, da tako dobra slika ne bo nikogar pustila ravnodušnega. In to ne velja le za posnetke v ultra visoki ločljivosti 4K in z visokim dinamičnim razponom HDR, kakršne ponujajo pretočni kanali, kot sta Netflix ali Amazonov Prime Video, oziroma precej redkejši 4K blu-ray predvajalniki, ampak tudi za posnetke v »klasični« visoki ločljivosti, kakršni so že nekaj časa na voljo pri naših televizijskih operaterjih in ki jih procesor XR mojstrsko nadgradi v ultra visoko ločljivost. Celo slika v standardni ločljivosti ni slaba, čeprav je na tem aparatu že skoraj greh gledati televizijo v tako nizki ločljivosti; tukaj niti najnaprednejša tehnologija ne more delati čudežev.Prej omenjena kratica HDR (high dynamic range – visokodinamični razpon), ki jo marsikje mešajo s kratico HD (high definition – visoka ločljivost) pride do izraza pri temnih in svetlih scenah, kjer se vidi več odtenkov kot pri navadnem posnetku, seveda pa morajo ta standard poznati tako vsebina kakor vir predvajanja in sam televizor, na katerem jo gledamo. Skratka, rezultat obdelave novega kognitivnega procesorja je neverjetno naravna in ostra slika, ki pa ni nikoli umetno izostrena. In tudi samo gibanje na posnetkih je brez konkurence, saj procesor uspešno izostri in omehča še tako zahtevne in hitre premike, ne da bi bili pri tem videti umetni. Sony je s tem televizorjem pokazal, kdo je kralj oled scene.Seveda slika ni dovolj za uživanje v filmih in serijah. Sony bravia XR-65A90J je sposobna reproducirati kar globoke base, s čimer je večji tudi kinematografski učinek. Zvok je lepo uravnotežen in dobro pozicioniran, saj televizor za vir zvoka poleg zvočnikov uporablja tudi zaslon. Tudi simulacija prostorskega zvoka ni od muh.Seveda se da zvok še nadgraditi, pri čemer pa za tako dober televizor ne bo dovolj kar vsak nizkocenovni soundbar. Treba bo seči po izdelkih višjega kakovostnega razreda, za najboljše filmsko doživetje pa bo poskrbela naveza kakovostnega A/V-sprejemnika z dobrim prostorskim kompletom zvočnikov in nizkotoncem. Tako dobra slika si zasluži dober zvok.Serija master A90J poleg vrhunske slike in odličnega zvoka prinaša tudi lep minimalističen dizajn in stojalo oziroma nogice, ki jih lahko uporabimo na dva načina (dvignjene in spuščene). Daljinec z videzom brušenega aluminija je prav tako šarmanten in ima tudi osvetljene tipke, sam televizor pa obvlada še vrsto malenkosti, od 120-herčne slike in samodejnega načina nizke zakasnitve (kar je zelo dobrodošlo pri povezovanju s Sonyjevo videokonzolo palystation 5) prek enostavno povezljivosti z drugimi pametnimi napravami do poznavanja različnih standardov reprodukcije zvoka in slike.Za gladko in enostavno delovanje skrbi operacijski sistem Google TV, ki daje velik poudarek vsebinam. In ker je to Sony, ima tudi svojo pretočno videostoritev, imenovano Bravia core. In pri tem modelu je uporabnik deležen izposoje 10 filmov in 24 mesecev neomejenega pretakanja, kar sploh ni slabo, saj ponudba raste iz meseca v mesec. Edinole cena ni ravno nizka: okoli 3400 evrov. A še nedavno so bili oled televizorji takšnega formata in kakovosti vsaj še enkrat dražji.