Zvočni zadetek v polno

Presenetljivo dober zvok

Tudi po večurni uporabi ušesa ne bolijo.

Aktivno dušenje hrupa

Enostavno se povežejo tudi s pametno uro huawei GT 2 pro.

Odlična povezljivost

10 ur zdržijo z enim polnjenjem.

Večdnevna uporaba

Aktivno dušenje hrupa (ANC) je močno napredovalo.

Oh, še ene slušalke, sem najprej pomislil. Hm, tole pa je videti dobro, je bila druga misel, ko sem odprl embalažo. Kaj, so že pripravljene, sem bil presenečen nekaj trenutkov pozneje, ko so se v nekaj sekundah povezale s telefonom. In to ne s Huaweijevim.Hudirja, lepo sedejo v uho, mi je šlo skozi glavo, ko sem jih vtaknil v ušesni kanal. Sekaj, je bila še zadnja misel, preden so mi britanski postmetalci Conjurer utekočinili možgane.Skozi leta sem se že navadil, da Huawei izdeluje vedno boljše pametne naprave. Začelo se je s telefoni: prelomni model je bil P9 z dvojno kamero, razvito v sodelovanju z nemško Leico; naslednji so bili le še boljši. Nadaljevalo se je s pametnimi urami in nato še s slušalkami. Zanimivo je bilo opazovati, kako je vsaka naprava napredovala in postajala iz serije v serijo boljša.In slušalke freebuds 4i ne razočarajo, pravzaprav navdušijo z učinkovitim aktivnim dušenjem hrupa iz okolice, dobrim zvokom, udobnostjo in povezljivostjo.Če začnem z zvokom, so freebuds 4i naredile opazen korak naprej v primerjavi s freebuds 3i. Novi model ima boljši zvok, ki se približuje kakovosti precej dražjega top modela freebuds pro. Basov je malce manj kot pri 3i, so pa zato bolje definirani. Tudi v zgornjih in srednjih frekvencah ni večjih pripomb, tako da zvok izpade manj zamaščen in bolj jasen. Zvok je sicer optimiziran za pop glasbo, a dobro zvenijo tudi druge zvrsti, od džeza, rocka in metala do elektronike in narodno-zabavne glasbe. Seveda so primerne tudi za telefonske klice in videokonference, da o spremljanju videovsebin niti ne govorim.Drugi korak naprej je močno izboljšano dušenje oziroma odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC). V-ušesne slušalke, kakršne so freebuds 4i, že zaradi zasnove v sluhovod spustijo manj motečih šumov iz okolice, a ko vklopimo ANC, zvok pralnega ali sušilnega stroja iz utilitija izgine. Na voljo imamo tudi način »awareness« oziroma možnost zaznavanja zvokov iz okolice, tako da nas v mestu ne bo zbil avtobus ali kolesar.Prav zabavno je bilo preizkušati, kako se zvoki iz okolice (z domačega hodnika) pojavljajo oziroma izginjajo. V načinu ANC je vse potihnilo, ko je bil izklopljen, sem malo zadušeno slišal sušilni stroj, v načinu »awareness« pa so se ti zvoki še okrepili, tako da sem med glasbo slišal tudi mulca med pisanjem domače naloge. Med naštetimi načini poslušanja preklapljamo v aplikaciji Huawei AI-life ali pa z dolgim pritiskom na katero koli od slušalk. Z dvojnim kratkim dotikom pa začnemo ali ustavimo predvajanje glasbe oziroma sprejmemo in končamo klic.Pri Huaweiju radi povedo, da freebuds 4i delujejo z vsemi telefoni, tako z operacijskim sistemom android kot z Applovim iosom. Moj stari dobri iphone 5S (letnik 2013) se je brez težav povezal prek bluetootha in predvajal zvok v slušalke.Aplikacija AI-life, s katero posodabljamo programje slušalk, spreminjamo nekatere nastavitve in preverjamo stanje baterije slušalk in polnilne škatlice, deluje na vseh androidnih telefonih. Istoimenska aplikacija obstaja tudi za ios, a trenutno še ne prepozna freebuds 4i; menda bo to urejeno v eni od naslednjih posodobitev.Slušalke se znajo povezati tudi z drugimi (Huaweijevimi) pametnimi napravami, kot je pametna ura GT 2 pro, tako da nam na rekreacijo ni treba jemati telefona, če želimo poslušati glasbo. Nisem pa imel priložnosti preizkusiti, ali se povežejo tudi z urami drugih proizvajalcev.Nadgrajena je tudi baterija, ki zdaj pri polovični glasnosti in brez vklopljenega ANC zdrži kar deset ur, skupaj s polnilno škatlico pa imamo v takšnih razmerah za 22 ur energije. To pa je v resnici dovolj za celotedensko poslušanje glasbe. Tudi polnjenje slušalk je hitro: če jih damo v škatlico za deset minut, bomo imeli dovolj energije za štiri ure poslušanja.Poleg tega so odporne proti vodi po standardu IPX4 (kapljice, ne ravno zalivanje). Freebuds 4i se bodo do konca aprila prodajale po promocijski ceni 69 evrov, potem bodo stale desetaka več. Zelo vabljivo, še posebno ko pomisliš, kaj vse ponujajo.