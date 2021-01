Zvezdna EQV in eVito

Spredaj je kot v nobel suvu, in ne kombiju.

Elektromotor ponuja veliko navora in moči že takoj ob speljevanju.

Motor in baterija

45 minut potrebuje baterija od 10 do 80 odstotkov na hitri 110 kW polnilnici.

Tudi za tretjo vrsto je še veliko prostora.

Mercedes-Benz je prejšnji teden tudi pri nas razkril, da je prihodnost kombijev električna. Letos bosta tudi na naše ceste zapeljala luksuzna električna potniška kombija, imenovana EQV in eVito. Mercedes-benz EQV je trenutno največji električni premijski velikoprostorec na trgu, ki združuje prestiž, varnost in udobje na eni strani ter visoko tehnologijo, električno tišino in okoljsko nevtralnost na drugi. Medtem ko EQV predstavlja sam vrh Mercedes-Benzove e-kombijevske ponudbe, je eVito malce manj luksuzen, a to še ne pomeni, da ni naphan s sodobno tehnologijo – pa tudi poceni ni.EQV, ki mu pri MB pravijo velikoprostorec, je namenjen sila udobnemu prevozu potnikov, pa naj gre za večje družine ali pa komercialne prevoznike s čutom za okolje, denimo za luksuzne hotele ali VIP-prevoze. V notranjosti je lahko največ sedem potnikov in voznik, okolje pa je izrazito prestižno in človek vsaj v vozniškem sedežu sploh nima občutka, da sedi v kombiju, če ne bi sedel tako visoko nad tlemi, pri čemer pa ni odveč dodati, da je EQV nižji od dveh metrov, kar pomeni, da ga lahko spravimo v večino običajnih garaž.Po drugi strani je eVito tourer prvenstveno namenjen komercialnemu mestnemu in medkrajevnemu prevozu oseb. In ker je popolnoma električen, pomeni, da bo lahko zapeljal tudi v tiste dele evropskih velemest, ki so že zaprti za ves promet z vozili z motorjem na notranje izgorevanje. Denimo, potniki bodo lahko brez težav prišli z letališča direktno pred svoj hotel v strogem centru mesta. Ko se bodo tile protikoronski ukrepi enkrat sprostili, seveda.Velikana si delita elektromotor s 150 kW (204 KM) in 362 Nm navora ter baterijski sklop s kapaciteto 100 kWh, od katerih je uporabnih 90 kWh. Voznik ima na voljo štiri načine vožnje: S, D, E in E+, pri katerih se spreminjata razpoložljiva moč motorja in navor, posledično pa se krajša ali daljša doseg vozila. Ta naj bi pri EQV-ju po novem (realnejšem) standardu WLPT znašal 355 kilometrov, pri eVitu tourerju pa 360 km. Ker pa gre za veliko baterijo, je skoraj nujno polnjenje na hitrih polnilnicah. Pri superhitrem polnjenju z močjo 110 kW naj bi se baterija z 10 na 80 odstotkov napolnila v 45 minutah, na 50 kW postaji pa v 80 minutah. Na domači polnilni postaji z močjo 11 kW se čas polnjenja od ničle do stotice razpotegne na deset ur, če pa vozilo polnimo na gospodinjski šuko vtičnici (do 2,3 kW), to traja kar 40 ur, če imamo močnejšo industrijsko vtičnico (do 3,6 kW), pa 25 ur.Lastnikom Mercedes-Benzovih električnih velikoprostorcev bo zelo prav prišla naročniška storitev Mercedes me Charge, ki omogoča polnjenje na okoli 200.000 polnilnicah po Evropi, za slovenske kupce pa bo na voljo še letos. Na voljo je tudi članstvo Ionity s cenejšim polnjenjem v evropski mreži istoimenskih hitrih polnilnic. In še kaj bi se našlo.Imel sem priložnost na hitro spoznati novi EQV in moram priznati, da ga je res veselje peljati. Voznikov prostor je takšen kot v prestižnih Mercedes-Benzovih suvih, nadziramo lahko tako rekoč vse v avtu in okoli njega (testni primerek je bil res hudo opremljen), druga in tretja vrsta udobnih usnjenih sedežev pa imata tudi veliko prostora. In na koncu je veliko prostora še v prtljažniku, in to brez odstranjevanja tretje vrste sedežev. Motor je odziven in poskočen ter ponuja različne jakosti zaviranja z motorjem oziroma regeneracije energije, vzmetenje čvrsto, a udobno in nič kaj kombijevsko, kabina pa je odlično zvočno izolirana. A za vse to je treba kar globoko seči v žep. EQV 300 v osnovi stane 77 tisočakov in z vsemi dodatki hitro preseže ceno stotih tisočakov, medtem ko je osnovna cena eVita devet tisoč evrov nižja.