Zvezde med zvezdami

GLC coupe 220d z vitko silhueto

Terenska tradicija

Od GLA do X

43 odstotkov slovenskih kupcev mercedes-benzov se odloči za suva.

Delovni X: manj luksuza, več nakladalnega prostora

Prestižni GLE coupe 400d

Predstavništvo Mercedes-Benza v Sloveniji je proslavilo konec strogih koronaukrepov in začetek kolikor toliko normalnega življenja s predstavitvijo celotne palete svojih športnih terencev. In kot se spodobi za srebrno zvezdo, je dogodek potekal na gradu Zemono, kjer so slavili še eno zvezdo – Michelinovo zvezdico, ki jo je prejel kuharski mojster(sicer tudi Mercedes-Benzov ambasador) oziroma njegova Gostilna pri Lojzetu. A kot da to še ni bilo dovolj, sta chefu Kavčiču na Zemonu čestitali še dve zvezdi: igralka, ki se je preizkusila tudi v Hollywoodu, in hokejist, ki je z ekipo LA Kings osvojil dva Stanleyjeva pokala.A posvetimo se raje srebrni zvezdi, ki ima bogato zgodovino štirikolesnih pogonov, kar se seveda pozna pri njenih terenskih vozilih, kot je legendarni G, ki je pohod začel leta 1979, in športnih terencih, s katerimi je na trgu prisotna že od leta 1997, ko se je predstavil njihov prvi ML. In športni terenci so vedno bolj priljubljeni: pri MB tvorijo že 36 odstotkov globalne prodaje. V Sloveniji je ta delež še višji: skoraj 43 odstotkov slovenskih kupcev mercedes-benzov se odloči za suva. Če pa pogledamo še širšo statistiko: tržni delež suvov v Sloveniji se je od leta 2014 potrojil.Pa pojdimo lepo po vrsti. Pred dvorcem Zemono so bili postrojeni vsi aktualni Mercedes-Benzovi športni terenci: GLA (250), GLB (220d), GLC (220d) in GLC coupe (220d), GLE (300d) in GLE coupe (400d – zanj je bil to tudi premierni nastop v Sloveniji) in GLS (350d), poleg njih pa še poltovornjak X (350d) in klasični G 500.Vseh seveda nisem mogel zapeljati malce naokoli, a vseeno mi je v dveh urah uspelo narediti pet kratkih voženj, in sicer z družinskim GLB 220d, športnim GLC coupejem 220d, prestižnim GLE coupejem 400d, luksuznim GLS 350d in delovnim X 350d. Seveda so vsi imeli odlični štirikolesni pogon 4matic in samodejne menjalnike, pri čemer je le poltovornjak imel klasično ročico avtomatike na sredinski konzoli, vsi preostali pa so imeli elegantno ročko ob volanu ter seveda tudi obvolanske pedalčke za »ročno« prestavljanje. In po prvih vtisih moram priznati, da me je najbolj navdušil kompaktni GLB z izjemno odzivnim motorjem in menjalnikom, celo bolj kot direktorski GLE coupe s skoraj dvakrat več konji ali aristokratski GLS z vso svojo eleganco in prefinjenostjo. Škoda, da se mi ni uspelo peljati še z najmanjšim suvom GLA.Če bo priložnost, bomo v prihodnosti objavili tudi kak podrobnejši opis Mercedes-Benzovih suvov, ki zdaj krožijo med medijskimi hišami, za zdaj pa objavljamo le fotografije nemških lepotcev.