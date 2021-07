Žužemberk praznuje s Trškimi dnevi

Veselo bo. FOTOGRAFIJI: Primož Hieng

Ob prazniku občine Žužemberk in v okviru tradicionalnih Trških dni se je Žužemberk po enoletnem premoru zaradi epidemije dvaindvajsetič spremenil v središče kulture, etnologije, kulinarike in zabave Suhe krajine. V teh dneh so in še bodo skorajda vsak dan vse do 19. julija na različnih prizoriščih potekale zanimive in privlačne prireditve.V soboto, 17. julija, bo slovesno, saj bo uradno odprta prenovljena cesta v Žužemberku v ulici Dolga vas. Ta dan bo živahen tudi z drugimi dogodki, saj bodo odprli razstavo ročnih del, na voljo bodo meritve krvnega tlaka, prikaz reševanja z AED in brezplačno testiranje ter cepljenje proti covidu-19, suhokranjska tržnica, predstavitev mladih harmonikarjev in starodobnih vozil ter tekmovanje v kuhanju ješprenja. Na Dvoru pa bo družabno dogajanje z domačimi kulturniki in ob 21. uri koncertTradicionalno bo gotovo najbolj obiskan že 22. srednjeveški dan, ki bo v nedeljo, 18. julija, ko nastopi v Žužemberku »srednji vek«, a na zabaven, poučen in izjemno vabljiv način.Žužemberški trg se bo spremenil v srednjeveško tržnico, grad pa bo poln vitezov, trubadurjev, zabavljačev in grajskih gospodičen, ki se obiskovalcem prijazno predstavljajo. Občudovali bodo lahko srednjeveške in renesančne plese, viteške dvoboje v obujenih dogodkih iz bogate zgodovine lastnikov žužemberškega gradu, predvsem rodbine Turjaških. Veliko bo tudi zanimivih iger za otroke. Nastopile bodo skupine, tokrat le iz Slovenije.Trški dnevi se bodo zaključili v ponedeljek, 19. julija, ko bodo s spominsko uro počastili obletnico rojstvaali– prve slovenske filmske igralke v Hollywoodu, rojene 16. julija 1897 v Žužemberku. Tokrat bo slavnostna gostja igralka