Žuželke kot ljubljenčki: ne zavzamejo veliko prostora, sosedov ne bodo motile

Odločitev za žuželko kot hišnega ljubljenčka ni zelo pogosta. Mnogi jih gojijo doma zgolj za hrano plazilcem in drugim živalim, ki se z njimi prehranjujejo. Vendar pa je, če imate majhnega otroka, ki si nadvse želi imeti domačega ljubljenčka, žuželka v tej vlogi lahko modra izbira.

Madagaskarski sikajoči ščurek

Med najbolj priljubljene žuželke v vlogi ljubljenčkov na svetu sodi madagaskarski sikajoči ščurek (Gromphadorhina portentosa). Ti rjavi, ovalni hrošči so lahko veliki skoraj kot dlan, kot pove že ime, pa ustvarjajo značilne zvoke.

V terariju bodo zadovoljni, če bo opremljen z lesenimi vejami za plezanje in svežimi listi, ki jih lahko uporabljajo tudi za skrivališče. Poleg prostora, v katerega se lahko umaknejo, potrebujejo še veliko vode, brikete z veliko beljakovinami ter malo maščobami (najbolje jih je zmleti) in sveže sadje oziroma zelenjavo. Madagaskarske sikajoče ščurke si sicer lahko od blizu ogledate v ljubljanskem živalskem vrtu.

Paličnjaki

Obstaja več kot 3000 vrst paličnjakov, njihova nenavadna zunanjost, spominjajo namreč na rastline, pa je verjetno vzrok, da si jih marsikdo, tudi v Sloveniji, omisli za ljubljenčka. Paličnjaki morajo imeti v terariju primerno toploto in vlago, njihova bivališča pa je nujno prezračevati. Prehranjujejo se z listi robid, vrtnic in malin. So nočne živali, zato podnevi navadno spijo. Ker se razmnožujejo nespolno, se hitro lahko namnožijo.

Mravlje

Nadvse nezahtevni domači ljubljenčki so mravlje. Na svetu jih je več kot 10.000 vrst, za ljubljenčke pa so še posebno primerne črne. Ker gre za zelo družabne žuželke, nikoli ne posvajajte zgolj ene mravlje. Potrebujejo posebno bivališče, ki jim ga izdelate sami, dobi pa se tudi v specializiranih trgovinah. Potrebujejo tudi hrano, na primer semena ali manjše žuželke, ter mešanico vode in sladkorja.

Bogomolke

Bogomolke so neusmiljeni lovci z odličnimi refleksi, njihovo pobožno ime pa izhaja iz položaja, v katerem pogosto držijo noge. Navadno so velike od 2 do 3 cm in so različnih odtenkov zelene ali rjave. V terariju potrebujejo žive rastline in veje, med katere se bodo lahko skrile. Glede vlage in toplote se različne vrste bogomolk med seboj razlikujejo. Prehranjujejo se z žuželkami, črički, kobilicami in muhami – vrsto zamenjajte enkrat na mesec.

Črički

V nekaterih kulturah verjamejo, da črički prinašajo srečo, v dom pa, če izberemo samca, zagotovo prinesejo svoj značilni zvok. Živijo lahko v manjših škatlah, v katere smo naredili luknjice za zrak. Prehranjujejo se z zelenimi deli rastlin in mesom.

Namesto vode jim na od dva do tri dni ponudite košček sveže solate ali druge zelenjave, čez en dan pa jo odstranite. V terarijih morajo imeti prostor za skrivanje, na primer kartone od jajc. Njihovo domovanje je nujno zračiti. Temperatura, ki jim najbolj ustreza, je od 20 do 24 stopinj.