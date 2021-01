Zobje psov: menjava pri šestih mesecih

Navdušeni nad grizenjem

Ocena starosti

Ocena starosti živali po zobovju je zelo natančna v času menjave mlečnih zob za stalne, medtem ko je to težje oziroma manj natančno pri odraslih psih. Pri določitvi starosti si veterinarji pomagamo z oceno količine zobnega kamna. Nalaganje kamna je sicer odvisno od mnogih dejavnikov, od navad žvečenja, ustne mikroflore in tudi od prehrane, kar pomeni, da ima lahko starejši pes snežno bele zobe, po drugi strani pa mlad pes precej kamna. Veterinarji si ogledamo še obrabljenost zob, ki je odvisna od pasjega »življenjskega sloga in hobijev«. Psi, ki so bolj nagnjeni k žvečenju palic, kamnov in drugih trših predmetov, imajo že pri nižji starosti lahko bistveno bolj obrabljeno zobovje od tistih, ki jih žvečenje predmetov ne zanima. Če ima pes slabšo kakovost sklenine, so zobje bolj poškodovani, pogosto odkrušeni in polomljeni, tudi če gre za mlado žival.

Kdaj na poseg?

Običajno izraste 28 mlečnih zob, ki so manjši in ostrejši kot stalni, teh je pri večini pasem 42.

Napake pri kratkogobčnih

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Mlečni zobje so ostri, kar lastniki še kako dobro vedo. FOTO: K_Thalhofer, Getty Images

Psi, tako kot večina sesalcev, svoje življenje začnejo brezzobi. Mlečni zobje začnejo rasti med šestim in osmim tednom, podobno kot pri človeku. Najprej na svetlo pokukajo sekalci, sledijo jim kočniki. Običajno izraste 28 mlečnih zob, ki so manjši in ostrejši kot »odrasli«.Pri približno šestih mesecih mlečni zobje izpadejo, nadomestijo jih stalni. Kužki so v tem času navdušeni nad grizenjem vsega, kar jim pride pred gobček, zato je potrebna posebna pozornost, da ne zaužijejo česa neprimernega. Prav tako je mladiča v tem času pametno odmakniti od predmetov, ki so zanj lahko nevarni (električni kabli, plastika).Zobki izpadajo posamično, nekateri psi jih kar pogoltnejo, medtem ko jih drugi izpljunejo in jih tako najdemo na tleh ali pasjem ležišču. Ob izgubi zobka lahko blago zakrvavi, zato pri tej starosti krvav gobček ne pomeni nujno poškodbe.Določene pasme psov, predvsem male, kot so yorkshirski terier, maltežan in čivava, imajo z menjavo zobovja lahko težave. Pri nekaterih namreč ne izpadejo vsi mlečni zobje, ob njih pa izrastejo stalni. Če mlečno zobovje ne izpade do desetega meseca starosti, je treba opraviti kirurško odstranitev, saj dodaten zob ovira normalno grizenje, v gobcu pride do nenormalnih kotov, kar pospešuje nalaganje zobnega kamna.Prav tako stalni zob nima primernega prostora za popoln razvoj, zato so korenine lahko slabše razvite. Običajno so zaostali mlečni zobje podočniki, občasno pa tudi sekalci ali kočniki. Zaostale mlečne zobe je priporočljivo odstraniti čim prej, če pa nameravamo svojega psa sterilizirati oziroma kastrirati, lahko oba posega opravimo hkrati.Večina pasem ima 42 stalnih zob: osem sekalcev, štiri podočnike, 16 predkočnikov in štiri kočnike. Vloga zob pri psu je enaka kot pri človeku. Sekalci so namenjeni trganju, predkočniki drobljenju in kočniki mletju. Dobro izraženi podočniki psu omogočajo zgrabiti plen. Kljub temu večina psov hrane ne grize, temveč golta.Kot pri ljudeh so tudi pri psih možne različne napake ugriza: molosoidni, kratkogobčni psi so znani po predugrizu (spodnja čeljust je lahko tudi bistveno daljša od zgornje), redkejši pa so primeri nadugriza (daljša zgornja čeljust). Ti psi so bolj nagnjeni k težavam, zlasti nabiranju zobnega kamna, njihov ugriz je šibkejši.*Urška Škufca je dr. vet. med.