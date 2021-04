Znebite se vlage v stanovanju

Notranji zrak je pogosto dodatno nasičen zaradi pohištva, plastike, čistil, gradbenih materialov, igrač in aktivnosti, kot sta kuhanje in sušenje perila, ter seveda našega dihanja. Denimo štiričlanska družina v enem dnevu proizvede 10 litrov vlage in v zrak odda 1800 litrov CO2, saj en človek dnevno vdihne in izdihne približno 22.000-krat. Vdihnemo 15.000 litrov zraka, ki pa je zaradi opisanih razlogov lahko tudi do petkrat bolj onesnažen kot zunanji.Številne študije kažejo, da slab zrak povzroča slabšo koncentracijo, slabše kognitivne sposobnosti, bolezni in celo smrt.Poiščite rešitev TUKAJ.