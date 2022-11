Znate pravilno očistiti grelnik vode?

Ko se zunanje temperature spustijo, pogosteje zadiši čaj. Voda zanj se najhitreje segreje v grelniku vode, zato bo ta znova večkrat stopil v ospredje. A ob pogosti porabi se v njem začne kopičiti vodni kamen, ki ga je treba redno čistiti in odstranjevati.

Temeljito bi ga morali očistiti vsaj enkrat mesečno. Zlasti, če živite na območju, kjer je voda trda.

Kako poskrbeti za čist grelnik?

Grelnik do polovice napolnite z mešanico vode in alkoholnega kisa v enakem razmerju. Mešanico segrejte. Ko zavre, grelnik izključite. Počakajte od 15 do 20 minut in mešanico nato odlijte. Na koncu ga dobro sperite in posušite.