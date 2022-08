Znana pohištvena trgovina me je opeharila, za znižani izdelek sem plačal polno ceno

Dejali so, da spada to pod posebno naročilo in temu primerna je bila tudi povečana cena. Istega dne sem si tudi uredila plačilo na obroke, ki sem ga začela odplačevati v maju. Naročenega še do danes nisem prejela. Vendar to še ni najhujše ... Preberite izpoved bralke in nasvet pravnika na onaplus.si.