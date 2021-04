Znamenja veselja in žalosti

Rajšpova kapela (Negova)

V župniji Marijinega rojstva v Negovi stoji 33 kapelic in križev.

Ko je pred leti papežprvič obiskal v Slovenijo, je bil presenečen in navdušen nad velikim številom verskih znamenj. Teh je res veliko, po vsej državi, tudi na severovzhodu, kar posejana z njimi je denimo župnija Marijinega rojstva v Negovi. Iz zgodovine je znano, da je bila sedanja cerkev v Negovi zgrajena ob veliki podpori grofije Trauttmannsdorf, ki je bila lastnica mogočnega negovskega gradu.Sedanja cerkev je bila zgrajena leta 1710. Na negovskem koncu je verskih znamenj toliko, da bi za temeljito predstavitev porabili precej več kot časopisno stran. Morda kar knjigo, kakršno je izdalo Zgodovinsko društvo Gornja Radgona, ki je popisalo vsa verska znamenja v župniji in občini Sv. Jurij ob Ščavnici.Nekoč so verska znamenja postavljali ob domačijah, s katerimi so se zahvaljevali bogu, z njimi so se spomnili veselih in žalostnih dogodkov. Spomin na slednje so na primer kužna znamenja. V župniji Negova stojijo tri, eno v Radvencih pri Rajšpovi domačiji, drugo v križišču cest v Spodnjih Ivanjcih pri Slogovičevi domačiji in tretje pri Breznikovi vili v Gornjih Ivanjcih.Kapele imajo svoja imena, ki so jim jih nadeli domačini. Tako v Negovi stojijo Plojeva kapela ob hiši družine, Rajšpova ob Rajšpovi domačiji v zaselku Ločjak, kapela na farovškem zemljišču ob Tomažičevi domačiji in Zormanova v zaselku Negovski Vrh ob Zormanovi domačiji.V Gornjih Ivanjcih ob Bratkovičevi domačiji stoji Mlinarjeva kapela, v Lokavcih pri domačiji Jaušovec-Gerič Kraličova, v Kunovi je na občinskem zemljišču ob hiši družineZrnečova kapela. V Radvencih so štiri: ob Mlaskovi domačiji je Čušova, ob Celcarjevi domačiji Celcarova, ob Ratnikovi domačiji pa kapela, ki sodi v občino Benedikt, a tudi v župnijo Negova. Pintaričeva kapela je del Pintaričeve hiše v zaselku Radvenski Vrh.V Spodnjih Ivanjcih stojijo kapele ob Senekovičevi domačiji (Lešjakova), ob Škrlečovi domačiji (Srečova), ob Borkovi domačiji (Borkova) in ob Mirovi domačiji (Klemenčičeva).