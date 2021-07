Zmogljivo in ne predrago

Zelena barva ji pristaja.

Nokia X10 je, takole na hitro, olajšana različica trenutno najmočnejšega Nokijinega modela X20, predstavnika zgornjega dela srednjega razreda, kjer se cene telefonov gibljejo med tremi in štirimi stotaki.X10 s 6 GB delovnega pomnilnika in 64 GB shrambe bo pri nas na prodaj za dobrih 300 evrov, za to pa bomo dobili s(p)odoben srednjerazredni procesor, ki deluje tudi v mobilnem omrežju 5G, velik zaslon, štiri glavne kamere, dobro baterijo in predvsem dolgoletno programsko podporo.Četverica kamer je precej podobna tisti z dražjega modela X20, le da ima glavna širokokotna kamera 48, in ne 64 milijonov točk. Preostale so enake: ultra širokokotna s 5 MP ter globinska in makro kamera s po dvema megapiksloma. Samodejnega ostrenja je sposobna le glavna. Spredaj je širokokotna selfie kamera z 8 MP (32 MP pri modelu X20). Nabor glavnih kamer se ponaša z napisom Zeiss, ki govori o dolgoletnem sodelovanju z znano nemško optično družbo Carl Zeiss.Fotografija pri pametnih telefonih je v zadnjih letih res divje napredovala in zdaj še srednjerazredniki delajo boljše fotografije kot premijci pred leti. Fotografije z desetico v dobrih svetlobnih razmerah so res dobre, z lepimi barvami in kontrasti in z malo šuma; pod pogojem, da fotografiramo z glavno 48 MP kamero. Z manj svetlobe postajajo bolj zrnate in manj barvite, a še vedno solidne.Ultra širokokotna kamera ima že kakšno težavo, makro kamera z borima dvema megapiksloma pa je bolj za okras kot kaj drugega. Video je omejen na polno visoko ločljivost (1080p), lahko pa izbiramo med 30 in 60 fps (sličicami na sekundo). Sebki so povsem solidni za ta razred, je pa treba najti tisto optimalno razdaljo od obraza.Niti procesorsko ne gre za podhranjen aparat, saj je Qualcommov snapdragon 480 5G sposoben tekoče obdelovati tudi resnejše mobilne igre. Po drugi strani to ni gamerski telefon, tako da čudežev ne gre pričakovati.Zaslon je obvladljivo velik (6,67 palca) in ima prijetno veliko pik (1080 x 2400), nima pa višje frekvence osveževanja zaslona, prav tako ni zgrajen iz organskih diod (oled), ki bi mu dajale še boljše barve in kontraste; za to bo treba odšteti še kakega stotaka več in se ozreti po kakšnem samsungu.Ohišje ni nič presunljivega, a je kakovostno izdelano in kljub plastični sestavi ponuja dober občutek v roki. Zaslon je zaščiten proti praskam z gorilla steklom, testni model je bil odet v simpatično gozdno zeleno barvo. Baterija brez težav zdrži poldrugi dan normalne uporabe, če malce popazimo, tudi dva. Le hitro polnjenje ni ravno najhitrejše: do konca se napolni v malce manj kot dveh urah.Ena najboljših lastnosti nove nokie X10 je zaveza proizvajalca, da bo telefon še tri leta prejemal najnovejše posodobitve operacijskega sistema android (naložena je nova različica 11) in vse pripadajoče varnostne popravke. To pa tudi ni kar tako.