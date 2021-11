Zmanjšaj porabo, znova uporabi

Potekal je evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), koordinator akcije v Sloveniji je bila Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) v sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor.

Številnim izdelkom lahko damo novo življenje, prazne steklenice so imenitne vaze. FOTO: Undefined Undefined/Getty Images

Letošnji dogodek se je osredotočal na tako imenovane krožne skupnosti ter pomen solidarnosti in sodelovanja na poti v družbo brez odpadkov. Krožni gospodarski model ravnanja z odpadki temelji na ponovni uporabi in recikliranju, za zmanjševanje količine odpadkov pa nujno zmanjšati njihovo nastajanje s spremenjenimi navadami potrošnje in proizvodnje.

Na novinarski konferenci v Ljubljani je ob začetku tedna Sebastijan Zupanc, direktor ZKG, povedal, da se ETZO v Slovenijo vrača po letu premora zaradi epidemije. »Ta nas je naučila, da lahko samo s sodelovanjem in solidarnostjo delamo prave korake za skupno dobro. Problem kopičenja odpadkov je velik problem vsega sveta. Vsi mi skupaj in vsak posebej pa lahko vsak dan naredimo več za to, da bo odpadkov čim manj. V Sloveniji je v času epidemije nastalo za 9 odstotkov manj odpadkov kot leto prej. Zato je prav, da zmanjševanje odpadkov poskušamo ohranjati tudi v bodoče.«

Nina Sankovič iz podjetja VOKA SNAGA, ki je vodila novnarsko konferenco, Sebastjan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva, Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, dr. Marinka Vovk, direktorica slovenske mreže Centrov za ponovno uporabo, in Jaka Kranjc, Ekologi brez meja. FOTO: Sandi Fiser

Dr., direktorica slovenske mreže Centrov za ponovno uporabo, največji pomen pripisuje uporabi izdelkov za enkratno uporabo, ki so velika potrata porabe virov. To je predvsem embalaža, kot so plastenke, folije in vrečke. »Najlažje začnemo z uporabo embalaže za večkratno uporabo in zmanjševanjem nakupa izdelkov, ki jih v resnici ne potrebujemo, kot so oblačila, obutev, torbice, gospodinjski pripomočki, igrače. Teh izdelkov imajo ljudje preveč in zato nastajajo odpadki zaradi nepremišljenih nakupov. Center ponovne uporabe deluje kot laboratorij krožne skupnosti, v katerem se je mogoče naučiti trajnostnega življenjskega stila in živeti z njim.«

Trajnostno naravnani V sklopu ETZO je letos svoje akcije prijavilo 64 prijaviteljev, po večini gre za šole in podjetja, ki se vedno bolj zavedajo pomena trajnostnega načina življenja. Akcije se bodo potegovale za nagrade The European Week of Waste Reduction Awards, ki jo na vseevropski ravni podeljuje Evropska komisija.

Na ministrstvu za okolje in prostor so pripravili zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki veliko pozornosti posveča prehodu odpadka v ponovni proizvod in krožnemu gospodarstvu, Jaka Kranjc, član Ekologov brez meja, pa je pojasnil, da smo krožnim skupnostim ponekod blizu že v praksi. »Najuspešnejše evropske države dosegajo več kot 90-odstotno stopnjo ločenega zbiranja, več kot 80-odstotno stopnjo recikliranja in imajo tako malo mešanih komunalnih odpadkov, da občani vrečke zanje kupujejo na dve leti. Za to pot se odloča tudi vedno več slovenskih občin.«