Žlikrofi zagotovo bodo

Idrija je mesto žlikrofov. Fotografiji: Primož Hieng

Uporabili bodo biorazgradljiv pribor in krožnike ter steklene kozarce.

Da bo vse potekalo v najlepšem redu, so se v Mladinskem centru Idrija odločili in prireditev iz središča mesta prestavili v park Mejca ob Idrijci, torej pred vstopom v mestno središče. Tam bo tudi dovolj parkirnih mest.Tudi tokrat bodo na prazniku žlikrofov poskrbeli za tradicionalno in inovativno postrežbo te idrijske kulinarične posebnosti, dobra vina in dobre vrste piva ter lokalne izdelke in pridelke.Prav tako si boste na tem posebnem prazniku lahko ogledali prikaz tradicionalne izdelave idrijskih žlikrofov. Ponudniki žlikrofov bodo uporabili stoodstotno biorazgradljiv pribor in krožnike, za vino in pivo pa bodo uporabili steklene kozarce. Tudi sicer bodo poskrbeli za ločeno zbiranje odpadkov.Praznik idrijskih žlikrofov je nosilec znaka kakovosti Idrija izbrano, ki zagotavlja preverjeno kakovost izbranih dobrot, rokodelskih izdelkov in storitev, ki jih ustvarjajo narava in ljudje na Idrijskem. Vstop na prireditev je brezplačen, potrebujete le prazen želodec in polno denarnico.Idrijski žlikrofi z nadevom iz krompirja, slanine in dišavnic so zaščitni znak kuhinje nekdanjega rudarskega mesta. Od leta 2002 so na ravni Evropske unije zaščiteni kot zajamčena tradicionalna posebnost. Od leta 2010 so kot zaščiten proizvod vpisani tudi v register pri Evropski komisiji, tik pred vstopom v novo leto 2019 pa so žlikrofe vpisali v register nesnovne kulturne dediščine.Tradicionalno so jih izdelovali v rudarskih družinah v Idriji in ožji okolici, danes pa jih za lastne potrebe izdelujejo doma in v restavracijah, za prodajo pa tudi v manjših zasebnih podjetjih na širšem območju Idrije in Cerknega. Kot jed so poznani tudi drugod po Sloveniji. Doma jih izdelujejo redkeje kot včasih, saj so na prodaj v trgovinah. Prodaja zamrznjenih iz leta v leto narašča.