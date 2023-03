Zlata destinacija zelenega turizma (FOTO)

Bled je eden izmed najlepših obrazov Slovenije, na katerega smo vsi izjemno ponosni, turisti pa si ga želijo obiskati, ne glede na to, kam v našo deželo pridejo, in ne glede na to, kakšen je njihov namen prihoda.

Letos se je na Bledu začela ena najpomembnejših gradenj v zgodovini kraja – gradnja južne razbremenilne ceste, ki bo tranzicijski promet proti Bohinju speljala proč od Blejskega jezera in centra. Investitorka projekta je Republika Slovenija. Promet po blejski vpadnici bo zaradi gradnje potekal po dveh zoženih pasovih, zato prosijo za razumevanje. Cesta je za Bled izjemnega pomena, saj bo omogočila obnovo kanalizacijskega sistema na Ljubljanski cesti in zaporo jezerske sklede za motorni promet. »Na eni izmed najbolj obiskanih poti ob jezeru, med predorom Mlino in vasjo Mlino, se podira pločnik, ki poteka nad gladino Blejskega jezera,« sporočajo. »Pločnik bomo obnovili jeseni, saj je treba zaradi del zapreti polovico cestišča, česar pa med poletjem ni mogoče storiti. Pločnik je zožen, zato prosimo, da hodite previdno.«

Grad je izjemna in dobro obiskana turistična točka.

Red ob jezeru

Celotna občina Bled ima nekaj manj kot 8000 prebivalk in prebivalcev, Blejsko jezero pa v obsegu meri le dobrih šest kilometrov. Samo ta dva podatka govorita o tem, da je prostor na Bledu omejen in zelo občutljiv. Voda v Blejskem jezeru se zamenja enkrat na štiri leta, medtem ko se v Bohinjskem jezeru zamenja štirikrat na leto. »Svoj kraj in okolje, v katerem živimo, najbolj spoštujemo in ljubimo domačini in domačinke, sami smo tudi najbolj odgovorni, da ta prekrasni in dragoceni obraz Slovenije ohranimo za prihodnje rodove,« še sporočajo domačini. »Spoštujemo red ob jezeru, zato prijazno prosimo vse obiskovalce, naj ravnajo enako – kopamo se v urejenem Grajskem kopališču, ki je tudi ponosni imetnik modre zastave in član Zelene sheme slovenskega turizma, ali pa na preostalih območjih kopalnih voda, predvsem v Veliki Zaki.«

Zavzemajo se za trajnostni turizem.

Na bregu so pitniki, iz katerih si natočimo hladno Radovno.

Parki ob jezeru niso namenjeni sončenju in kopanju, ampak so pestre parkovne ureditve namenjene sprehodom in uživanju v razgledih, hkrati so s svojo vegetacijo podpora jezeru. Travnika na Njivicah, ob cesti od Velike Zake do Mlinega, poleti ne kosijo, saj daje zavetje živalim, predvsem pa hrano za race in labode.

Prijateljem Bleda so namenili zeleno pismo.

»Domačini in domačinke najraje pešačimo ali se po Bledu vozimo s kolesom, poleti pa imamo na voljo brezplačni avtobusni prevoz. Posnemajte nas!« dodajajo na Bledu. »Bled je zlata destinacija Zelene sheme slovenskega turizma, še posebno pa smo ponosni, da smo že vrsto let del projekta Zero waste. To seveda ne pomeni, da smo družba brez odpadkov, vendar se na tej poti zelo trudimo. Ob sprehajalnih poteh boste našli koše za ločeno zbiranje odpadkov, ki jih zaposleni v našem javnem podjetju Infrastruktura Bled redno praznijo. Prosimo vas, ločujte! Vsekakor pa velja, da je najboljši odpadek tisti, ki ga ni.«

Blejsko jezero v obsegu meri dobrih šest kilometrov, voda v njem se zamenja enkrat na štiri leta.

Čista pitna voda je ena izmed stvari, na katere so na Bledu najbolj ponosni. »Imamo to srečo, da je naša voda iz pipe ena najbolj kakovostnih in najčistejših v tem delu sveta. Blejci in Blejke ne kupujemo plastenk in ustekleničene vode, ampak si jo natočimo iz pipe. Ob Blejskem jezeru boste našli pitnike, kjer si mirno natočite hladno Radovno, ki odžeja bolj kot vse ustekleničene vode skupaj,« so sklenili v zelenem pismu prijateljem Bleda.