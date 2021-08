Živila naj bodo toplotno obdelana

Meso naj bo res dobro pečeno. FOTO: Alexraths/Getty images

Pripravljene jedi čim prej porabite.

Hitro pokvarljiva živila v hladilnik

Sestavin ne shranjujmo v nevarnem temperaturnem območju.

Žar, na njem pa čevapčiči, piščančja bedrca, na koščke narezane bučke, jajčevci in sir. To je prizor, ki tudi sredi letošnjega poletja zagotovo ne bo manjkal na številnih piknikih. Uživati v hrani je seveda nekaj, kar je skupno večini udeležencev tovrstnega druženja.Večji problem lahko nastane nekaj ur pozneje ali pa šele naslednji dan, ko so zaradi mešanice hrane in alkohola možne želodčne težave. Te so lahko kratkega veka, lahko pa tudi dolgega, če smo se zastrupili. Zato je zelo dobro, da pred organizacijo piknika razmislimo, kaj vse vreči na žar in katere priloge ponuditi poleg mesa.Svojemu telesu boste naredili veliko uslugo, če boste na zabavah na prostem uživali čim manj ocvrtih jedi. To je sicer dobro upoštevati tudi v preostalih letnih časih. Dobro je biti pazljiv tudi pri pripravljenih prilogah. Marsikomu se pocedijo sline, ko zagleda solato iz makaronov ali krompirja, v katero je vmešana majoneza. A če bo ta dolgo stala na vročini, bo hitro postala strup za želodec.Kot prilogo izberite na žaru pečeno koruzo ali pa zelenjavna nabodala, ki jih sestavite iz jajčevcev, paprike in bučk. Za pijačo namesto sladkih industrijskih sokov izberite doma narejen ledeni čaj, ki naj ne vsebuje sladkorja. Za osvežitev pojejte kos ali dva lubenice, ki ne le nasiti, ampak boste z njo v telo vnesli tudi veliko vode, ki jo sicer poleti hitro izgubljate s potenjem. In sladica? Namesto tortice ali peciva sadna solata.Na žar vrzite ražnjiče, ki naj bodo pripravljeni iz piščančjega mesa, lahko pa jih naredite tudi v vegetarijanski obliki, in sicer iz jajčevcev, paprike in bučk. Ljubitelji morskih jedi pa si pripravite tako imenovani škampji koktajl.Ni lepšega kot po večerji sesti na ležalnik in popiti najljubši koktajl. Ti seveda vsebujejo alkohol, v sebi pa nosijo tudi veliko sladkorja, da so polni živih barv, je treba vanje namreč namešati različne sladke sirupe. Koktajle in druge napitke raje pripravljate iz sveže stisnjenih sadnih sokov.Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da je treba skrbeti za higiensko pripravo in shranjevanje živil, saj je lahko prav nehigiena vzrok za različne okužbe in zastrupitve. Vsa hitro pokvarljiva živila shranjujte v hladilniku, dokler jih ne prestavite na piknik. »Za prenašanje uporabimo hladilne torbe, s pomočjo katerih vzdržujemo hladno verigo, ki je pogoj za zagotavljanje varnih živil,« pravijo na NIJZ. Paziti je treba tudi, da surova živila ne pridejo v stik z že pripravljenimi za uživanje (ločene hladilne torbe, pribor, orodje, posoda). Da preprečimo onesnaženje, pa vsa živila pokrijemo.»Poskrbimo za tekočo pitno vodo, ki jo uporabimo za sprotno in natančno umivanje rok. Če te ni, moramo imeti s sabo dovolj ustekleničene vode. Roke si umijemo, preden začnemo pripravljati živila, po vsakem stiku s surovimi živili, ko končamo delo in po drugih nečistih opravilih,« dodajajo na NIJZ in še, da morajo biti vsa živila, ki se pečejo na žaru, v sredini dovolj pečena: »Zunanji videz mesa ni zagotovilo, da je tudi v sredini dovolj pripravljeno!« In pazite še, da gotova živila čim prej porabite.»Živil ne shranjujmo v nevarnem temperaturnem območju (od 5 do 63 °C). Če so bila tako shranjena več kot dve uri, jih zavržemo,« sklenejo na nacionalnem inštitutu.