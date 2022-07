Živila, ki jih ne smete zamrzovati

Zamrzovanje je priročen način shranjevanja, saj znatno podaljša rok uporabnosti številnih živil in tako manj hrane roma med odpadke. A ne glede na prednosti takšnega načina shranjevanja, vse ne sodi v zamrzovalnik. Katerih živil nikoli ne bi smeli zamrzovati?

Celih jajc

Zakaj ne? Ker se prostornina tekočine med zamrzovanjem poveča, kar pomeni, da lahko med tem procesom poči lupina, s tem med tajanjem pred uporabo lahko v vsebino zaidejo bakterije, ki povzročijo zastrupitev.

Jajca sicer lahko zamrznete, vendar ne v lupini. Najbolje jih je razbiti, nekoliko stepsti in jih preliti v posodico, ki se dobro zapre, to pa postaviti v zamrzovalnik,.

Odtajanega mesa

Sveže meso zamrznete, a ko se to enkrat odtaja, ponovno zamrzovanje ni dobra ideja. Kajti tajanje in ponovno zamrzovanje mesa slabo vpliva na njegovo teksturo ter okus.

Če ste iz skrinje vzeli preveč mesa, ga vsaj popecite ali pripravite v omaki ter zamrznite takšnega.

Jedi na osnovi smetane

Jedi na osnovi smetane, denimo kremne juhe in omake potem, ko jih boste odtajali, ne bodo več takšne, kot so bile pred spravilom, saj se bo spremenila njihova tekstura: voda se bo namreč ločila od trdih delcev.

Res je, še vedno bodo varna za uživanje, vendar v njih ne boste tako uživali, kot ste v sveže pripravljenih.

Jogurta

Velja podobno kot pri prej omenjenih kremnih jedeh: tudi jogurtu se bo med zamrzovanjem in nato tajanjem spremenila tekstura, kajti voda se bo ločila od beljakovinskih in maščobnih delcev.

Kosmiči z njim tako ne bodo takšni, kot ste si jih zamislili.

Vina

Vsak, ki se vsaj malo spozna na vina vam bo zamrzovanje teh odsvetoval. Ob predpostavki, da odtajane nameravate piti.

Če jih nameravate uporabiti za pripravo omak, je zamrzovanje dobra ideja

Majoneze

Tudi majoneze in jedi, katerih osnova je, ni pametno zamrzovati. Gre namreč za emulzijo iz jajc in maščobe, ki pod določenimi pogoji, denimo v izjemno nizkih temperaturah, razpade, spremeni teksturo in namesto gladke majoneze boste dobili zrnčasto zmes, ki ne bo na pogled prav nič prijetna.

Kuhanih testenin

Zamrzovanje testenin (ali riža) ni najboljša ideja. Kajti tajanje in pogrevanje škrobnatih živil je dokaj zapleteno opravilo.

Kuhane iz zamrznjene testenine ali druga škrobnata živila ne prenašajo najbolje visokih temperatur in med pogrevanjem največkrat razpadejo v brezoblično (ter brezokusno) jed.

Surove zelene zelenjave

Kar velja tako za solato kot za zelje, špinačo, ohrovt, blitvo in podobno. V hladilniku res zdržijo dlje, zamrznjene in odtajane pa ne bodo prav nič spominjale na prvotno podobo.

Zelenjavo, ki jo nameravate pojesti surovo, zato pospravite v hladilnik, tisto, ki jo nameravate pred uživanjem toplotno obdelati, pa na hitro zblanširajte, pohladite in takšno pospravite v zamrzovalnik.

Mehkih zelišč

Velja tako kot za solato: ker vsebujejo preveč vode, zamrznjena in odtajana spremenijo teksturo. Rešitev je sledeča: lahko jih posušite ali nasekljate in zamrznete skupaj z vodo ali maščobo v kalupih za ledene kocke.