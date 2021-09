Živeti z netopirji

Glej ga, kako leti! FOTO: Matej Vranič

Halo, netopirofon?

V Sloveniji je 32 vrst teh živali, vse so zaščitene.

Konec avgusta, ko je že četrt stoletja na sporedu mednarodna noč netopirjev, se je v Sloveniji začel niz dogodkov, posvečenih tem nočnim bitjem.Prvo noč netopirjev je leta 1997 pripravilo 14 držav, medtem ko jo je letos praznovalo trikrat več držav iz Evrope, obeh Amerik, Afrike in z Bližnjega vzhoda. Prvo noč netopirjev so po dostopnih podatkih pripravili znanstveniki, ki so želeli razbliniti mite o netopirjih, prisotne denimo v hollywoodskih filmih.»V Evropi živi več kot 50 vrst netopirjev in vse so zaščitene v okviru sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi, ki izhaja iz konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali. V Sloveniji živi 32 vrst netopirjev, ki so prav tako vse zaščitene z uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. Med njimi pa jih 10 sodi med kvalifikacijske vrste območij Nature 2000,« so nekaj netopirskih številk nanizali privrženci Nature in dodali, da te dni Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev v sodelovanju z različnimi partnerji organizira dogodke, povezane z opazovanjem in spoznavanjem življenja netopirjev.Tako so ob Radvanjskem potoku minuli teden že pripravili naravoslovni sprehod, v parku Tivoli pa se bodo ravno danes od 19.45 posvetili nočnim letalcem. Predavanje, otroška delavnica in večerno opazovanje ter poslušanje netopirjev bo tudi v Planini pri Rakeku (v petek, 3. septembra, ob 18. uri), dan pozneje bo v Krajinskem parku Goričko dan odprtih vrat razstave PreŽiveti z netopirji.V Sloveniji že 15 let poteka monitoring populacij netopirjev, kar pomeni, da se po vsej državi odvijajo popisi netopirjev, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev pa ima tudi netopirofon, torej telefonsko številko oziroma nekaj njih, na katere lahko pokličete, če ste našli onemoglega netopirja.Takole so v društvu pred leti zapisali v svoje glasilo: »V jamah ali na podstrešjih so netopirji lahko na dosegu človeških rok, a jih pustimo v miru in tiho odidimo. Ravno vznemirjanje na zatočiščih je eden od pomembnejših razlogov za ogroženost teh sesalcev, ki so tudi zakonsko zaščiteni. Toda kaj če najdemo netopirja ležati na tleh ali viseti izpostavljenega na zunanjem zidu stanovanjske hiše kar sredi belega dne? Neobičajno mesto zadrževanja pomeni, da smo naleteli na žival, ki je zelo verjetno v težavah.«Namesto konca pa še malenkost o strahu pred netopirji. Z eno besedo ga imenujemo čiroptofobija.