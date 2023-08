Živeli smo v zmoti: niso tako ekološke, kot se zdi

V želji po trajnostnem življenjskem slogu, skrbi za okolje in ne nazadnje nižjih računih za električno energijo si mnogi omislijo sončno elektrarno. Tako pridobljena energija je morda res bolj prijazna do denarnice, ni pa prav nič ekološka, je pokazala analiza, ki jo je izvedel italijanski raziskovalec Enrico Mariuttim.

Na Daljnem vzhodu izdelajo 80 odstotkov vseh panelov. FOTO: China Stringer Network/Reuters

Ugotovil je namreč, da so sončni paneli krivi za kar petkrat več izpustov ogljikovega dioksida v ozračje, kot smo mislili. Krivec za to je Kitajska, kjer izdelajo 80 odstotkov vseh tovrstnih panelov na svetu, in sicer v tovarnah, kjer naprave poganja premog. Ogljični odtis solarnih panelov se tako močno poveča, kot je ugotovil Mariuttim, pa različna poročila do zdaj niso vključevala tega podatka. Brez njega znaša količina ogljikovega dioksida, ki ga v ozračje izpušča solarna fotovoltaična industrija, po izračunih Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) 48 gramov na kilovatno uro, upoštevajoč podatke iz Kitajske pa se poveča za več kot 60 odstotkov, na približno 170 do 250 gramov.

Sončni paneli so krivi za kar petkrat več izpustov ogljikovega dioksida v ozračje, kot smo mislili.

Da na Kitajskem panele proizvajajo v tovarnah na trdna goriva, je že pred dvema letoma opozarjal Robbie Andrew, raziskovalec in okoljevarstvenik iz Osla. »Če Kitajska ne bi imela dostopa do premoga, solarna energija ne bi bila tako zelo poceni. Je v redu, da dopustimo Kitajski, da v ozračje spušča ves ta ogljik, samo zato, da se na zahodu delamo, kako ekološki smo, ker uporabljamo solarne panele, čeprav je njihova izdelava do okolja izjemno škodljiva?« se je takrat spraševal Andrew. A za okolje ni škodljiv le postopek izdelave panelov. Večina jih vsebuje silicijeve polprevodnike, steklo in kovine, kot so srebro, baker, indij in telurij, kot opozarjajo pri EcoWatch, pa rudarjenje kovin močno vpliva na okolje, saj onesnažuje tako zemljo kot tudi vodo in zrak.