Zimzeleni adventni venčki

Izkoristimo, kar nam ponuja narava. FOTO: Fermate/Getty Images





Dodatke na zelenje pritrdimo z vročim lepilom ali zeleno žico.

Osnovo za venček izdelamo iz upogljivih vej leske, drena ali vrbe, ki jih oblikujemo v krog in povežemo z žico.

Še malo in tu bo prva adventna nedelja, ko bomo na venčkih prižgali prvo svečko in začeli odštevati do božiča. Letos so venčki prilagojeni trenutnemu času, ko je prepogost in preveč množičen obisk trgovin odsvetovan, prav tako v njih ni mogoče dobiti vsega, kar bi si morda želeli.Zato izkoristimo naravo in vse, kar nam ponuja bližnji gozd. Adventni venčki, ki so letos najbolj v modi, so čim bolj naravni, torej polni storžev, suhega sadja, orehov, cimetovih paličic, tudi piškotov pa figuric iz filca ali tršega kartona, ki jih izdelamo sami.Osnova pogosto ni smrečje, naberemo lahko, kar nam srce poželi, od pušpanovih vejic in mahu do bodike, ki je prav tako zelo božična, prijetno dišeč okras pa bomo dobili s prepletanjem rožmarina. Tudi po osnovo ni treba v trgovino, izdelamo jo iz dobro upogljivih vej, denimo leske, drena ali vrbe, ki jih oblikujemo v krog in povežemo z žico, nanje pa nato, prav tako z žico, postopoma pritrdimo zelenje, nato pridejo na vrsto okraski in sveče.Predvsem pri slednih je treba paziti, da bodo dobro pritrjene in ne preblizu vnetljivih dodatkov. Še najbolj varno bo, da jih postavimo v sredino venčka, na trdo podlago. Preostale dodatke pa, odvisno od njihove velikosti in teže, na zelenje pritrdimo z vročim lepilom ali čim manj vidnim, najbolje zeleno žico.Manj spretnim se ni treba ukvarjati s prepletanjem vej v krog, letos so namreč zelo modni tudi preprosti ravni »venčki«. Zanje ni potrebna niti osnova, zelenje preprosto povežemo med seboj, od tu dalje je postopek enak kot pri okroglih venčkih. Popestrimo jih z umetnim snegom ali kakšno pentljo v beli, bež ali rjavi barvi, tudi zlata se lepo poda k letošnji naravni temi.Z njo pobarvamo denimo orehe, kakšno vejico ali storž ali pa uporabimo manjše okraske, ki jih sicer obesimo na smrečico, ter tako povežemo in zaokrožimo celotno podobo.