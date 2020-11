Zimski jedilnik obogatimo s kalčki

Kalčki so nakaljena semena različnih vrtnin, kalimo predvsem zelenjavo, stročnice in žita.

Kalimo lahko v navadnih posodah ali kupimo posebne kalilnike. FOTO: Togoshi/Getty Images

Lahko jih vzgajamo vse leto, a prav pozimi so še posebno dragoceni. Vzgoja je precej enostavna, zahteva le nekaj natančnosti in skrbi za higieno. Za rast potrebujejo le vlago, svetlobo in zrak, pa tudi ustrezno temperaturo, najbolje bodo uspevali pri 22 do 25 stopinjah; zato je pridelava zelo čista. Vendar jih je treba redno izpirati in jim menjavati vodo, sicer splesnijo.Za vzgojo kalčkov potrebujemo ustrezno posodo, vodo in semena. Kalimo semena zelenjave in žit, najbolj priljubljeni so kalčki lucerne, bolj znani pod imenom alfalfa, kalimo tudi redkev, rukolo, krešo, gorjušo, pa zelje in brokoli. Med stročnicami so najbolj priljubljene soja, leča, čičerika in fižol, kalimo pa tudi žita. Največ koristi nam dajo, če jih uživamo sveže, saj taki vsebujejo največ hranilnih snovi.Po nekaj poskusih bomo ugotovili, kateri okusi nam najbolj ustrezajo, kalčki gorčice, redkve in kreše na primer imajo pekoč okus, medtem ko so pšenični sladki. Za kalitev lahko uporabimo semena, iz katerih sicer vzgajamo vrtnine, vendar pazimo, da niso tretirana. Kljub temu večina kupi posebna semena, namenjena prav pridelavi kalčkov. Najbolje, da pogledamo v trgovini z zdravo prehrano in izberemo semena iz ekološke pridelave.Za začetek lahko kalimo kar v steklenem kozarcu. Preden damo semena kalit, jih za nekaj ur namočimo v vodi. Dolžina namakanja je odvisna od vrste semena, običajno namakamo med 6 in 12 urami. V kozarec nasujemo plast semen in jih zalijemo z vodo. Kozarec zapremo s tanko tkanino, ki jo pričvrstimo z elastiko. Semena vsak dan speremo in prelijemo s svežo vodo, najbolje dvakrat, zjutraj in zvečer. Pri tem si pomagamo s pokrovom iz tkanine, ki služi kot cedilo. Kalčki bodo za uživanje primerni že v nekaj dneh. Če nas bo novo živilo navdušilo, pa kupimo kalilnik. Običajno so sestavljeni iz več plastičnih posod, ki jih zložimo drugo vrh druge. Posode imajo dno z zarezami, v katerih se nabira voda, ob strani pa luknjico, skozi katero pri spiranju odteka.Kalčki so bogati z vitamini in minerali, zato so dragocen dodatek k vsakdanji prehrani, poleg tega so tudi lep in zanimiv okras na okenski polici. Vzgajamo jih sproti, saj svežino ohranijo le nekaj dni. Če imamo dva kalilnika, bo na našem krožniku zmeraj sveža in bogato hranljiva zelenjava. Čeprav je še tako majhna. Od kalčkov moramo ločiti mikrozelenjavo, o kateri bomo pisali v eni od prihodnjih številk.