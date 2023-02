Zimske lepotice (FOTO)

Pozimi vrt počiva, se pripravlja na novo sezono, ki se začne spomladi. Toda ni treba, da je siv, no, rjav, dolgočasen. Obstajajo rastline, ki s svojimi barvami, zanimivim lubjem popestrijo tudi najbolj mrzle dneve v letu. Da bi uživali v njihovi lepoti in tudi opojnih vonjavah, poskrbimo pred zimo, torej ko tla še niso zamrznjena, za letos smo malce pozni, a lahko vse dodobra naštudiramo za prihodnjo sezono.

Črni teloh opazimo že konec decembra.

Zanimivi so listopadno drevje in grmovnice, ki razkrijejo barvito lubje, pisane plodove in tudi cvetove. Če imamo velik vrt, si lahko omislimo zimski kotiček, ki ga seveda umestimo tako, da ga bomo lahko občudovali iz tople dnevne sobe.

Nikakor ne moremo mimo nepozebnika (Hamamelis), ki že z imenom pove, da je prezimno trdna rastlina: sredi zime na golih vejah odženejo rumeni cvetovi, ki so kot mala sonca, za nameček pa še lepo dišijo. Grmovnica dobro uspeva na sončni legi, tudi polsenčno prenese, tla morajo biti dobro odcedna. Vrst je več, japonski rumeno zacveti v drugi polovici zime, dlakavolistni sredi zime razveseli z dišečimi cvetovi, tudi majhni rumeni cvetovi virginskega nepozebnika lepo dišijo. Zanimivo je, da največ zgodaj cvetočih grmovnic cveti rumeno, tudi goli jasmin (Jasminum nudiflorum), cvetovi se odpirajo na lanskih poganjkih.

Skimija je zimzelen grmiček. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

Zaradi zimskih cvetov posadimo tudi bodnantsko (Viburnum x bodnantense) ali dišečo brogovito (Viburnum farreri): od decembra do marca cvetita in omamno dišita. Posadimo ju na sončno lego, tla naj bodo dobro odcedna. Dren (Cornus) je nezahtevna grmovnica, ki ima rada sonce in dobro odcedna tla, sadimo jo zaradi cvetov in lepih listov, pozimi pa nas razveseljuje z obarvanimi poganjki. Japonski pieris je vedno zelen grm s košato in gosto krošnjo. Mladi listi so rdečkasti, pozneje pa postanejo temno zeleni. Cveti zgodaj spomladi z belimi cvetovi v dolgih grozdastih socvetjih, ki so videti preprosto čudovito. Poiščimo mu prostor v osamljenem kotu, ki ga bo rade volje zapolnil.

Krizantema je idealna za zimske vrtove, saj brez težav preživi mrzle mesece. Dodaten plus je, da ni prezahtevna za vzgojo. Tudi gaulterija dobro prenaša nizke temperature in mraz; rastlina tudi cveti, drobni beli cvetovi se odpro spomladi. Pretirane vlage ne mara. Skimija je zimzelen grmiček, njegova socvetja imajo barvite popke, po cvetenju pa se razvijejo rdeči plodovi. Posadimo jih na senčne predele, tla naj bodo rahlo kisla.

Nekatere rastline z barvami in zanimivim lubjem popestrijo tudi najbolj mrzle dneve v letu.

Ena prvih rastlin, ki nas razveselijo s cvetovi, je črni teloh, že konec decembra lahko zacveti, prav zaradi tega mu pravimo božična roža. Cvetovi so beli, bolj ko so s soncem obsijani, bolj roza postajajo, veliki so od pet do deset centimetrov. Med prvimi pokuka iz zemlje, tudi še pokrite s snegom, zvonček, posadimo jih več na kup, popestrili bodo gredice, trato in tudi robove tlakovane poti. Tudi spomladanska ciklama cveti pozimi in vse do zgodnje pomladi. Rada ima zimsko sončno lego in vlažno zemljo. Najlepša je, tako kot zvonček, v skupinah.