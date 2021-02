Zgodaj spomladi presajamo lončnice

Presajeno rastlino izdatno zalijte. FOTO: Korneeva_kristina/Getty Images

Rastlino previdno odstranimo

Nekaterih rastlin, denimo počasneje rastočih in tistih v velikih sadilnih posodah, ni treba presajati vsako leto. A tudi te potrebujejo nov odmerek hranil, zato enkrat na leto odstranite tri do pet centimetrov vrhnje zemlje ter jo nadomestite s svežo, ki bo lončnici zagotovila boljše razmere za rast.

Preglejmo korenine

Tisto, ki jo nameravate presaditi, dobro zalijte in počakajte približno eno uro.

Rastlina potrebuje večji lonček, če korenine kukajo skozi odcedne luknjice.

Prihajajoča pomlad napoveduje več opravil tako zunaj kot znotraj štirih sten. Eno od njih je presajanje sobnih rastlin. Večina teh potrebuje »novo domovanje« enkrat na leto, najbolje jih je presajati zgodaj spomladi, pred začetkom obdobja rasti, ni pa to opravilo priporočljivo tik pred ali med cvetenjem in v času mirovanja.Sicer čas, ki je pretekel od zadnjega presajanja, ni edini, ki opozarja, da rastlina potrebuje nov, večji lonček in svežo zemljo. Drugi znaki, ki nakazujejo na to, so rast korenin skozi odcedne luknjice, počasna rast stebla in listov, porumeneli listki, hitro sušenje zemlje in zajedavci v zemlji ali na rastlini.Kaj potrebujete? Nov sadilni lonček, nov substrat, kamenčke za drenažo, vrtnarske rokavice, časopisni papir in ostre škarje. Na tla položite časopisni papir, ki bo po koncu dela olajšal čiščenje. Zlasti je dobrodošel, če presajate na balkonu, terasi ali v stanovanju. Rastlino, ki jo nameravate presaditi, dobro zalijte in počakajte približno eno uro. Med čakanjem, da se zemlja prepoji z vlago, se posvetite lončku. Nov naj bo od starega v premeru večji najmanj dva in največ pet centimetrov.Keramične ali plastične operite, glinene pa dobro namočite v vodi (najbolje čez noč). Če boste lončnico posadili v že uporabljenega, ga je pred presajanjem priporočljivo razkužiti. Nad papirjem počasi in previdno iz starega lončka odstranite rastlino; ne vlecite je, lonček obrnite narobe ter po potrebi udarite po njegovem dnu, da bo rastlina lažje spolzela iz njega.Ker je stara prst iztrošena in oropana vseh hranljivih snovi, jo zamenjajte z novo, tudi s korenin odstranite večino odsluženega substrata. Preglejte korenine in poškodovane ali odmrle odstranite z ostrimi škarjami.Poskrbite za luknjice na dnu lončka, nanje položite nekaj kamenčkov primerne velikosti in čeznje nasujte tanko plast nove zemlje. Nanjo postavite lončnico, jo pridržite na sredini in z vseh strani enakomerno zasujte z novo zemljo. Od površine zemlje do roba lončka naj ostaneta približno dva centimetra, da med zalivanjem voda ne bi tekla čez rob. Presajeno rastlino izdatno zalijte.Prvič naj voda priteče skozi drenažne luknjice. Izdatna vlaga bo pripomogla k lažjemu ukoreninjenju rastline in s tem k hitrejši rasti. Lončnico nato zalivajte po njeni potrebi.