Želite popestriti balkon ali teraso? Upoštevajte lego

Čeprav se morda zdi še daleč, pomlad že trka na vrata in z njo se bo začela nova sezona ne le za vrtičkarje, tudi za tiste, ki si želijo popestriti balkon ali teraso. Zadnja leta tudi tam vedno pogosteje opažamo lonce, v katerih se namesto okrasnih rastlin bohotijo dišavnice, češnjevi paradižniki, jagode ter drugo sadje in zelenjava, ki za rast ne potrebujejo veliko prostora.

Česar koli si že želimo na balkonu, pa pri izbiri veljajo enaka pravila, kot jih uporabimo, ko izbiramo zasaditve na gredice, torej količina in moč svetlobe ter temperatura. Ni pa treba v tem primeru toliko pozornosti posvečati sestavi tal ter vlagi, saj slednjo v koritih in lončkih veliko lažje kontroliramo sami.

V lončkih lahko gojimo tudi dišavnice in nekatere vrste zelenjave.

Pazimo le, da rastlinam, ki prevlažne zemlje ne marajo, omogočimo prepusten substrat in ustrezno drenažno plast. Ustvarimo jo povsem enostavno tako, da na dno lončka razporedimo kamne in kamenčke, šele nanje pa nato nasujemo substrat. Je pa pri izbiri balkonskih rastlin pomembna lega. Kot v naravi tudi tu nekatere odlično uspevajo na močnem soncu in pri visokih temperaturah, medtem ko bodo druge v takšnih razmerah preživele le nekaj tednov, celo dni.

Kijevke imajo čudovite barvite liste. FOTO: Nesser3321/Getty Images

Za sončno lego tako izberemo denimo dipladenije, rečemo jim tudi mandevile, pa bugenvilije, ki so sicer primernejše za atrije in večje terase, saj se močno razrastejo, kijevke, pelargonije, petunije, grobeljnik, gazanijo, ognjič, pa seveda vse vrste sukulent in okrasnih trav. Senčni balkon v pravo domačo džunglo spremenimo ob pomoči praproti, ki še posebno pridejo do izraza, če jih obesimo pod strop ali na steno, kjer bodo košate liste lahko razkazovale v vsej svoji lepoti.

Sestavo tal in vlago v koritih in lončkih veliko lažje kontroliramo sami.

V senci se odlično počutijo tudi begonije, krizanteme, bršljani, fuksije, zvončnice, kristavec in zvezdasti jasmin, ki ga poleg ljubkih belih cvetov odlikuje tudi omamni vonj. Ta bo ob poletnih večerih z nežnim parfumom odel kar celotno stavbo.