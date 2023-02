Želite najboljšo tehnologijo in funkcije, vendar za dostopno ceno?

Vse to in še kaj bo zmogla naprava iz Galaxy A serije, ki ponuja najboljše funkcije, tehnološko dovršenost in mobilno estetiko za dobro ceno. Prava odločitev tudi, če kupujete telefon za otroka generacije Z.

Kaj lahko pričakujete od telefona iz serije A

Obsežen zaslon, ki se lahko kosa z zasloni vodilnih pametnih telefonov na trgu, izkušnje s kamero z umetno inteligenco, značilno za Galaxy, vključno s kamero OIS in impresivnimi funkcijami za zajemanje profesionalnih slik v vseh razmerah, ter zmogljivo, do dva dni trajajočo baterijo s super hitrim polnjenjem, prilagodljivim načinom varčevanja z energijo in upravljanjem porabe energije aplikacij, da bo vsak dan produktiven.

FOTO: Samsung

Samsung Galaxy A53 5G – zagotovite si najboljši pogled

Galaxy A53 5G je poseben zaradi svojega visokokakovostnega zaslona. Super AMOLED 16,5-centimetrski (6,5‘‘) zaslon je svetel in živahen, odlikuje ga pa tudi 120 Hz hitrosti osveževanja. Zagotavlja svetilnost do 800 cd/m2, kar pomeni, da bo vidljivost zaslona na močni sončni svetlobi odlična. Če na telefonu preživite veliko ur, vam bo tehnologija Eye Comfort prišla še kako prav, saj vaše oči zaščiti ter zmanjšuje učinke modre svetlobe. Aktivne osebe bodo še posebej vesele dejstva, da je telefon odporen proti prahu in praskam, saj je zaščiten z Gorilla Glass 5, certifikat IP67 pa zagotavlja vodoodpornost do globine 1 m ter za največ 30 min.

Na voljo je tudi Galaxy A33 5G, ki ga odlikujejo podobne lastnosti kot Galaxy A53, le z malenkost manjšim zaslonom. Iz te serije prihaja tudi Galaxy A13, ki ima sicer največji, kar 16,8-centimetrski (6,6”) zaslon in zaščito Gorilla Glass 5 proti praskam in udarcem, ni pa vodoodporen. Ampak brez skrbi. Če ste pozabili dežnik doma in vas je ulovil dež, vam Samsung Galaxy A13 zagotavlja dovolj zaščite in zdrži tudi nekaj kapelj dežja.

Moč in zaščita v vaših rokah

FOTO: Samsung

Samsung A serija (in tudi) z lahkoto opravlja tako zahtevna kot nezahtevna opravila, poganja igrice in izvaja več opravil hkrati s pomočjo zmogljivega. Poleg tega pa tehnologija RAM Plus spremlja vaše vzorce uporabe in po potrebi zagotoviza dodatno moč. Varnostna platformaščiti vaše datoteke, podatke in informacije že na ravni čipa, programske in strojne opreme. Zasebne datoteke imate lahko shranjene v varni mapi, ki jo je mogoče odkleniti z edinstvenim geslom ali prstnim odtisom. Skrb za pomanjkanje prostora je odveč.

Notranji pomnilnik s kapaciteto 128 GB zagotavlja dovolj prostora za vaše neprecenljive fotografije, videoposnetke in dokumente, brez potrebe po brisanju starih datotek. S priročno režo za kartico microSD pa lahko kapaciteto prostora povečate do 1 TB. S tehnologijo 5G je pri Galaxy A53 5G in Galaxy A33 5G zagotovljena večja hitrost prenosa podatkov, manjša zakasnitev in zanesljivejša povezave. To pa še ne pomeni, da ju Galaxy A13 brez 5G tehnologije ne dohiteva.

Polnjenje naj ne bo vsakodnevno opravilo

Z zmogljivo baterijo s 5000 mAh vam bosta Galaxy A53 5G in Galaxy A33 5G zdržala tudi do dva dni povprečne uporabe. Super hitro 25-W polnjenje vam omogoča, da telefon napolnite hitro in ne da bi vas to ustavilo za (pre)dolgo časa. Baterija vas bo dohajala med napornimi delovnimi dnevi in tudi turnirji igric ali filmskimi maratoni.

Ustvarite najlepše spomine

FOTO: Samsung

Ne želite zapraviti veliko denarja za nov telefon? Ni problema!

Tudi če niste profesionalni fotograf ali so vaše roke nemirne, lahko z Galaxy A53 5G posnamete kar koli. Naprednakamere vam bo pri tem pomagala. Podrobnosti lahko zdaj zajamete kljub slabi svetlobi. Zustvarite dih jemajoče slike in videoposnetke. Preklopite lahko tudi naza posnetke panorame aliza fotografiranje detajlov. S senzorjemlahko ustvarite umetniški učinek z rahlo zamegljenim ozadjem. Dve leči in senzor globinske ostrine, ki ga poganja umetna inteligenca, omogočajo ta priljubljeni učinek, ki vam pomaga pri ustvarjanju umetniških avtoportretov. Sprednja kamera poskrbi za selfije, ki bodo poželi največ všečkov na vaših socialnih profilih.

Galaxy A13 je cenovno dostopen in odlična izbira. Ima največji zaslon A serije in tako ponuja še lepši pogled za igranje igric. Prav tako posname odlične fotografije, saj ponuja kamere ločljivosti 50 MP (glavna), 5 MP (ultra širokokotna), 2 MP (makro) in 2 MP (globinska). Sprednja kamera bo zajela odlične fotografije v ločljivosti 8 MP.

Nikoli ni preveč prostora za fotografske spomine

Nihče si ne želi obvestila, da ima zaseden pomnilnik, zato si sinhronizirajte svojo galerijo s storitvijo OneDrive in uživajte v 6 mesecih s 100 GB prostora za shranjevanje v oblaku OneDrive z Galaxy A33 in A53 5G. Tako prostora za vse spomine nikoli ne bo zmanjkalo!

Vse dodatne informacije o telefonih in A seriji najdete TUKAJ.

