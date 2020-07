Zelišča spravimo za zimo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Suha spravimo v steklene kozarce ali papirnate oziroma bombažne vrečke. FOTO: 5ph/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Povežemo jih v šopke. FOTO: 279photo/Getty Images

Na vrtu poleti ne nabiramo le zelenjave, temveč tudi zelišča, ki jih shranimo, da jih bomo imeli na voljo tudi pozimi. Uporabljali jih bomo kot začimbe v kuhinji, za pripravo čajev in drugih zdravilnih pripravkov. Tako ali drugače lahko spravimo prav vsa zelišča, ki rastejo na vrtu ali v loncih na balkonu ali terasi, peteršilj, origano, drobnjak, majaron, baziliko, rožmarin, šetraj, žajbelj, meto, meliso ... Najpogosteje jih sušimo, lahko pa sveža zamrznemo ali namočimo v kakovostno rastlinsko olje. Sveža zelišča za zimo si zagotovimo tako, da jih presadimo v lončke, ki jih postavimo na polico kuhinjskega okna.Za čaje in začimbe je zelišča najbolje posušiti na zraku. Porežemo jih v lepem in suhem vremenu, povežemo v šopke in obrnjene navzdol obesimo v prepišen prostor. Če nimamo primernega prostora, liste in cvetove osmukamo in razgrnemo po pladnju, na katerega položimo časopisni papir ali bombažno krpo. V toplem suhem vremenu se bodo zelišča posušila najpozneje v dveh tednih, če pa je v zraku preveč vlage, jih dosušimo v pečici, ogreti na največ 40 stopinj.Pomembno je, da so pred spravilom res povsem suha: primerno suha se zdrobijo, če jih pomencamo med prsti. Če je v njih še kaj vlage, lahko začnejo v embalaži plesneti. Ko smo prepričani, da so dovolj suha, jih shranimo v steklene kozarce ali papirnate oziroma bombažne vrečke. Pustimo jih čim bolj cela, drobili jih bomo šele tik pred uporabo. Tako bodo ohranila vonj in okus. Ne glede na to, kako dober poznavalec zelišč smo, na embalažo zapišimo, kaj je notri. Brez tega jih ne bomo ločili med seboj in lahko se zgodi, da bomo v juho natresli meliso.Če imamo raje sveža zelišča, jih spravimo v zamrzovalnik. Dobro jih operemo in posušimo ter drobno nasekljamo. Spravimo v plastične posodice ali vrečke in damo v zamrzovalnik. Sproti strgamo, kolikor potrebujemo, lahko pa jih damo v posode za led in tako pripravimo majhne porcije. Tak način spravila je primeren zlasti za peteršilj. V ledene kocke lahko spravimo tudi meliso ali meto, ki ju bomo uporabili pri postrežbi hladnih pijač.