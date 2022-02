Želijo še lepši Mašun: prva nagrada natečaja 12.500 evrov

Mašun (1025 m) je zaselek ter cestni preval oziroma prelaz na severozahodnem delu gorske planote Snežnik (z vrhom 1796 m). Obdan je s prostranimi gozdovi, zato so se na tej lokaciji sprva naseljevali predvsem gozdarji in lovci. Tam je stičišče cestnih povezav med občinami Cerknica, Ilirska Bistrica, Pivka in Loška dolina. Danes je na tem območju najpomembnejša gospodarska panoga turizem.

Prelaz iz zraka Foto: Mitja Bončina

Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je objavila povabilo k internemu natečaju za izbiro urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve za projekt kompleks Mašun. Na podlagi najboljše rešitve namerava SiDG izdelati strategijo razvoja in trženja rekreacijsko-turistične točke kot zelene butične globalne destinacije za zahtevne obiskovalce, ki iščejo raznolika in aktivna doživetja ter mir. Mašun ostaja tudi osrednja točka za promocijo slovenske gozdarske šole. Rok za oddajo natečajnih elaboratov se izteče 25. februarja 2022, avtorji zmagovalnih pa bodo prejeli lepe nagrade.

Mašun leži v osrednjem delu strnjenih snežniških gozdov, katerih večina je v državni lasti in s katerimi od sredine leta 2016 gospodari SiDG. Območje v celoti spada v omrežje Natura 2000. Zaradi ohranjenosti naravne in kulturne dediščine velja za priljubljeno turistično točko in je med najpogostejšimi izhodišči za vzpon na Snežnik. SiDG z ohranjanjem objektov skrbi za kulturno dediščino v gozdnem prostoru in spodbujanje socialnih funkcij gozda, namen javnega natečaja pa je iskanje idejnih rešitev za boljšo izrabo tega območja.

Z natečajno nalogo želijo določiti ustrezno vsebino objektom in lokacijam v upravljanju družbe Slovenski državni gozdovi na ožjem območju Mašuna ob upoštevanju širše lokacije. Površina ožjega območja obsega 6,91 ha, na njem pa so objekti, ki jih upravlja SiDG, to so gostišče, poslovna stavba, skladišče, gospodarsko poslopje ter plato z odrom in nadstreškom. Pri izdelavi natečajne naloge je treba upoštevati tudi zatečeno stanje objektov, ki so v upravljanju preostalih deležnikov, na primer Gozdna hiša Mašun, ki jo skupaj upravljata Zavod za gozdove Slovenije in SiDG. Skupna površina širšega območja znaša 23 ha in zajema tudi leta 2020 prenovljeno gozdno učno pot.

Prva nagrada natečaja je 12.500 evrov, druga 6250, tretja 3125.

Družba SiDG od natečajnikov pričakuje, da bodo pri pripravi elaborata upoštevali usmeritve iz gozdnogospodarskih načrtov in zgodovino gospodarjenja z gozdovi, pri čemer naj imajo prednost gozdarske, lovske in naravovarstvene vsebine. Mašun z okolico je razglašen za gozd s posebnim pomenom in krajinski park, zato krčenje gozdov na tem območju ni dopustno, prav tako ni dopustna pozidava travnikov. Prva nagrada natečaja znaša 12.500 evrov, druga 6250 in tretja 3125.