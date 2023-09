Zeleni sejem to soboto v Stari Ljubljani

Na ulici Breg v centru Ljubljane bodo to soboto od 10. do 18. ure pripravili Zeleni sejem. Ponovili ga bodo še v soboto, 7. oktobra, na Trgu svobode v Mariboru. »Skupaj z razstavljavci za vas ustvarjamo prostor, kjer se lahko na enem mestu povežete z naravo, odkrijete kakovostne izdelke in se poučite o holističnem pristopu k zdravju in dobremu počutju. Ne zamudite te priložnosti, da vzpostavite stik z zelenimi podjetji ter odkrijete, kako se lahko z naravo dobro počutite,« pravijo organizatorji Zelenega sejma.

Na tem sejmu boste našli širok izbor naravnih izdelkov, ki so prijazni do človeka, narave in živali. To so naravni izdelki za zdravje. Obiskali boste lahko veliko stojnic z zelišči, tinkturami, čaji, prehranskimi dodatki in izdelki CBD ter se posvetovali o njihovem delovanju. Na voljo bo tudi ekološka hrana. Uživali boste lahko v degustaciji okusnih rastlinskih živil, kot so sveže pripravljeni namazi, fermentirani izdelki, rastlinski nadomestki mesa in sirov, posladki in sladoledi.

Široka ponudba

Odkrili boste široko ponudbo naravne kozmetike, ki ne vsebuje škodljivih kemikalij; vključuje naravne kreme, mila, šampone, olja in druge izdelke za nego telesa. Našli boste tudi oblačila, izdelana iz trajnostnih materialov, kot so ekološki bombaž, konoplja, bambus, volna ... Na voljo bodo oblačila za vse generacije. Izdelovalci bodo predstavili še naravne izdelke za dom, kot so ekološka čistilna sredstva, reciklirani pripomočki za gospodinjstvo, do okolja prijazni izdelki za embalažo in druge trajnostne rešitve za domače okolje. Na sejmu boste lahko spoznavali različne holistične storitve, kot so masaže, terapije, svetovanje za zdravje in dobro počutje, joga, meditacija in druge duševno-telesne prakse.