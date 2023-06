Zeleni čaj za zdrave lončnice

Gnojila lončnicam zagotavljajo boljše razmere za rast in cvetenje. Pomagajte jim z naravnimi, ki prinašajo več koristi: so učinkovita, prijazna do denarnice in okolja. Pri uspešni vzgoji sobnih in rastlin na sploh ključno vlogo igrajo trije elementi: dušik, fosfor in kalij. Dušik je pomemben za rast listov in stebel. Z njim bogata gnojila se praviloma uporablja v zgodnji fazi rasti za hitro rastoče rastline ali za rastline z velikimi okrasnimi listi. Fosfor je nepogrešljiv pri razvoju zdravega koreninskega sistema in tvorjenju cvetov. Komercialna gnojila, ki so namenjena spodbujanju cvetenja, praviloma vsebujejo večji delež tega elementa. Kalij je pomemben za dobro odpornost rastlin, niža tveganje za bolezni in napade škodljivcev ter omogoča učinkovito porabo vode rastlin.

Jajčne lupine zmeljemo

Kalcij je še en pomemben element. Spodbuja tvorjenje novih celic in s tem splošno rast. Jajčne lupine poleg kalcija vsebujejo elemente, kot so dušik, cink in fosforna kislina, njihova uporaba je zelo preprosta: dobro jih splaknite in posušite ter zdrobite v prah. Nekaj prahu zmešajte z zemljo, v kateri rastejo lončnice, ali ga potresite po površini substrata.

Naslednje odlično gnojilo so bananini olupki. V njih je veliko kalija, uporabite jih lahko na dva načina: prelijte jih z vodo, počakajte teden dni in nato s tekočino zalijte rastline. Lahko pa olupke sekljate in jih med presajanjem lončnic nekaj zmešate z zemljo.

Monstera in druge rastline z velikimi listi potrebujejo veliko dušika. FOTO: Franz12/Getty Images

Kava za vse

Mleta kava je bogat vir dušika. Neprekuhana je dobra za rastline, ki imajo rade kislo okolje, kot so begonije, afriške vijolice in vrtnice. Uporabljena kavna usedlina ne spremeni pH-vrednosti zemlje in je primerna za vse rastline, ki potrebujejo dodaten odmerek dušika. Tudi uporaba kave kot gnojila je enostavna: nekaj je lahko posujete po površini substrata, če boste uporabljali prekuhano, jo najprej posušite, da bi preprečili nastanek plesni. Lahko pa jo približno teden dni pustite v vodi in z njo zalijte lončnice.

Listi zelenega čaja vsebujejo taninsko kislino, ki niža pH-vrednost zemlje, ob tem izboljšujejo njeno oksidacijo, kar omogoča boljšo rast korenin. V treh litrih vode prekuhajte vrečko zelenega čaja in z ohlajeno tekočino približno vsaka dva tedna zalijte rastline.

Melasa nahrani

Melasa je dobrodošla tudi z vidika nege rastlin. Vsebuje veliko ogljika, kalija, kalcija, mangana, magnezija, železa in drugih mineralov. Z njimi nahrani rastline in izboljšuje mikrofloro zemlje, saj spodbuja rast koristnih mikroorganizmov v njej. Žlico melase zmešajte z dvema litroma vode in zalijte rastline. Tako boste nahranili lončnice in zemljo, v kateri rastejo.

V bananinem olupku je veliko koristnega kalija. FOTO: Offstocker/Getty Images

Magnezijeva sol ali magnezijev sulfat združuje do rastlin prijazno kombinacijo dveh elementov: žvepla in magnezija. Le malo verjetnosti je, da ob uporabi drugih naravnih gnojili teh elementov lončnicam primanjkuje, če pa opažate, da listi vaših postajajo uveli in rumeni, ter za to ne najdete pravega razloga, jim najbrž manjka magnezija, ki je ključen za proizvodnjo klorofila. V tem primeru je sol dobrodošel pomočnik: 200 gramov je zmešajte z desetimi litri vode in zalijte rastline.

Posebna voda

Dodajanje lesnega pepela je enostaven način za dviganje pH-vrednosti substrata. Pepel rastlinam prav tako zagotavlja dober odmerek kalija, kalcija in fosforja. Če menite, da je prst prekisla in rastline zato ne uspevajo, po površini zemlje posujte malo pepela in rastlino takoj zalijte.

Pripomoček za peko, ki se odlično znajde tudi kot gnojilo, je želatina. Ta zagotavlja dobršen delež dušika. Sedem gramov želatine zmešajte z litrom vode in z mešanico rastline z velikimi listi zalivajte približno enkrat na mesec.

Zadnje naravno gnojilo predstavlja voda, v kateri so se kuhala jajca, testenine ali zelenjava. Med kuhanjem se vanjo sproščajo hranljive snovi, med drugim fosfor, dušik in kalcij, in voda rastlinam prinaša številne koristi: pospešuje rast in izboljšuje kakovost zemlje, je pa pomembno, da vode, s katero, boste zalili lončnice, ne solite.